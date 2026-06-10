Sports Festival va organiza meciul de retragere al Simonie Halep, sâmbătă, de la 17:00. Evenimentul va putea fi urmărit în direct pe VOYO și la PRO TV.

Spectacol nemaiîntâlnit în România la Sports Festival

În prima zi a festivalului (joi, 11 iunie) va avea loc un spectacol ecvestru cu 20 de specii de cai, acrobați și cântăreți. Spectacolul se va desfășura în Sala Polivalentă din Cluj, unde a fost deja montat un manej și au fost aduse peste 100 de tone de nisip.

Organizarea unui astfel de spectacol într-o sală polivalentă este o premieră în România, iar cel care s-a ocupat de organizare este Tibi Pop.

După spectacol nisipul va fi înlocuit cu o suprafață de hard pentru meciul de retragere a Simonei Halep.