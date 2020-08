Domino de victime sub efectul COVID-19! | Ion Tiriac pierde 30 de milioane de euro dupa anularea turneelor de la Madrid 

Pentru ca turneele de la Madrid nu vor avea loc in 2020, Ion Tiriac va pierde aproximativ 30 de milioane de euro.

Turneele Masters ATP 1000 si WTA Premier Mandatory de la Madrid au fost anulate. Decizia, luata de organizatori in consultanta cu Ion Tiriac are ca motiv cresterea numarului de cazuri de persoane pozitive la COVID-19 in zona capitalei Spaniei in ultimele saptamani.

"Dupa ce am examinat situatia luni intregi, am fost nevoiti sa anulam turneul din cauza conjuncturii dificile provocate de infectia cu COVID-19 la toate nivelurile", a fost scris intr-un comunicat oficial al reprezentantilor competitiilor din Madrid.

"Cu parere de rau, WTA si ATP confirma anularea turneului Mutua Madrid Open 2020. Decizia a fost luata impreuna cu autoritatile locale, fiind luate in considerare siguranta si sanatatea oamenilor. Trebuie sa mentionam eforturile uriase depuse de organizatorii turneului, care au analizat toate posibilitatile prin care acest turneu sa se poata desfasura, in ciuda provocarilor cauzate de COVID-19. WTA si ATP vor oferi o actualizare a calendarului de dinaintea US Open si il vor comunica in urmatoarea perioada", au relatat ATP si WTA intr-un comunicat de presa oficial.

Turneele ATP si WTA de la Madrid ar fi trebuit sa se deruleze in saptamana 13-20 septembrie, cu doar cateva zile inaintea inceputului programat al turneului de la Roland Garros, ultimul Grand Slam al anului 2020.