Gigi Becali nu se uita la bani! Cadoul de milioane de euro al patronului FCSB pentru prima nepoata 

Gigi Becali a devenit bunic chiar inainte ca FCSB sa joace derby-ul cu CFR Cluj.

Teodora Becali (25 ani), fata cea mare a patronului ros-albastrilor s-a casatorit anul trecut, iar acum a adus pe nume o fetita. Gigi Becali s-a declarat incantat de venirea pe lume a primei sale nepoate si ar fi pregatit sa ii faca un cadou impresionant.

Conform impact.ro, surse din apropierea patronului au anuntat intentia lui Gigi Becali de a-si respecta o promisiune facuta cu cativa ani in urma, cand a promis ca va darui fiecarui nepot/nepoata la nastere, un cont bancar in care va avea o suma de bani.

"Vorbim de multi bani, de ordinul milioanelor de euro. Gigi spune ca nimeni nu are viata cumparata si e mai bine sa lasi lucrurile aranjate si clare din timpul vietii, ca sa nu iasa discutii sau certuri de la bani.

Asa ca, in familia Becali, fiecare stie de ce se va ocupa si ce va primi in cazul in care el pateste ceva. Gigi Becali este un om extrem de corect cu toata lumea, dar mai ales cu familia lui", au declarat surse din anturajul finantatorului FCSB conform impact.ro.