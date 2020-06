De ce a facut Becali o gafa URIASA cand l-a lasat pe Duckadam sa plece! Dezvaluiri din interior

Duckadam si-a anuntat plecarea de la FCSB chiar inaintea meciului cu CFR, de duminica.

Narcis Raducan crede ca Becali pierde mai mult decat isi da seama in acest moment. Duckadam era principala atractie a dineurilor oficiale din Europa si un scut excelent in relatia cu presa, crede Narcis Raducan, fostul manager al clubului. Pe blogul sau, Raducan povesteste un episod petrecut in 2011, inaintea meciului cu Schalke din Cupa UEFA.

"Unul dintre primarii cu multe mandate, cel al orasului Gelsenkirchen, acum pensionar, la intalnirea oficiala din cadrul dublei Steaua-Schalke, unde am fost prezent, a fost captivat de prezenta lui Helmut. Aproximativ de varsta lui, stia mai multe decat noi despre seara magica de la Sevilla. Helmut are si darul de a inmuia glasul presei, prin prezentele sale televizate, foarte util in focul mediatizatii speficice clubului ros-albastru.

E adevarat ca nu poate ajuta activ actuala generatie. Nu are timpul, pregatirea si nici energia sa stea in trening la marginea terenului. Prin personalitatea si sinceritatea sale lezeaza involuntar deseori propriii fotbalisti. Dar am considerat mereu ca are un statut aparte, pe care si-l merita cu prisosinta. Ca, datorita unicei sale performante, nu trebuie sa mai lucreze o zi, ci doar sa ne reprezinte cu onoare pe noi, ceilalti activi", a scris Narcis Raducan pe blog.