Trebuia sa fie 'noul Radoi' si Becali i-a dat banderola de capitan la Steaua! E incredibil unde a ajuns sa joace acum

Un fost fotbalist de la FCSB a semnat cu o noua echipa.

Mihai Onicas, fost jucator la FCSB in perioada 2009-2011, a semnat cu o nou echipa. Mijlocasul a ajuns la o intelegere cu SCM Zalau, echipa din Liga a 3-a.

Anuntul a fost facut chiar pe pagina de Instagram a jucatorului. "Sunt bucuros sa va anunt ca incepand din aceasta vara voi juca pentru SCM Zalau, o echipa ambitioasa, condusa de oameni ambitiosi care isi propun mai multe obiective importante in anii urmatori! Deoarece familia este foarte importanta pentru mine, am ales sa nu mai plec departe de casa, dar totodata imi doream o echipa cu planuri mai mari. Din acets motiv, consider ca SCM Zalau este cea mai buna alegere pentru mine in acest moment.", a fost mesajul lui Onicas.

Mihai Onicas a fost protagonist in show-ul de televiziune, Survivor. Emisiunea este o combinatie de joc sportiv si socializare, in care concurentii trebuie sa isi depaseasca limitele pentru a castiga recompense care consta in mancare sau apeluri cu cei de acasa.

Gigi Becali a sustinut ca Onicas va fi noul Mirel Radoi si a pariat pe el in 2009. Mijlocasul a plecat dupa doar 20 de partide jucate la echipa ros albastra. A mai jucat la Poli Iasi, FCM Targu Mures, Unirea Urziceni, Viitrul sau U Cluj.