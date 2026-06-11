GALERIE FOTO Scene șocante în Mexic înainte de Mondial! A scos arma în fața jurnalistei în timp ce se aflau în direct

Scene șocante în Mexic înainte de Mondial! A scos arma în fața jurnalistei în timp ce se aflau în direct CM 2026
SPORT.RO
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Cupa Mondială 2026 debutează în această seară de la ora 22:00 cu partida dintre Mexic și Africa de Sud.

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MexicCupa Mondialasofia mirandamariachi

Înainte de meciul de debut al mexicanilor, s-au petrecut scene șocante în Mexic. 

  • Sofia miranda 25
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Un reporter din Brazilia, jurnalista Sofia Miranda, se afla în Mexic pentru a acoperi evenimentele de la turneul final. Tânăra se afla în direct cu un grup de mariachi și discutau despre Cupa Mondială. 

La un moment dat, grupul de mariachi a început să interpreteze o melodie, moment în care unul dintre ei a scos o armă și i-a înmânat-o jurnalistei. Ușor surprinsă la început, tânăra s-a amuzat de moment și a început să ”îi amenințe” pe mariachi cu revolverul pentru a cânta.

Este vorba, se pare, despre o tradiție mexicană. Cântăreții mariachi au dreptul de a purta o armă, ca recuzită, atunci când sunt îmbrăcați în portul popular.

  • Mexic se află în Grupa A la turneul final, grupă din care mai fac parte Cehia, Africa de Sud și Coreea de Sud.
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