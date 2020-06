Ruptura TOTALA la FCSB! Urmeaza inca o plecare din conducerea echipei? Gigi Becali, mai furios ca niciodata: ce i-a pus capac patronului

Situatia la FCSB devine din ce in ce mai tensionata!

Accidentarile au pus capac echipei lui Gigi Becali, mai ales dupa ultimele vesti. Dupa ce s-a confirmat ca Nedelcu si Filip lipsesc pana la finalul anului, la lista de accidentati s-au adaugat si numele lui Florinel Coman si Razvan Oaida.

Cei doi s-au accidentat la antrenamente si nu s-au putut pregati ieri cu echipa. In urma verdictului medicilor, cei doi juctori ar lipsi aproximativ o luna de pe teren, motiv pentru care patronul FCSB si-a iesit din minti.

Coman si Oaida, s-au adaugat deja la lista lunga de accidentati din lotul lui Vintila: Pantiru, Nedelcu, Soiledis, Cristea, Filip. Intr-o interventie telefonica in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport", Gigi Becali si-a manifestat nemultumirea si si-a acuzat staff-ul de lipsa de profesionalism.

"Da, si Coman, si Oaida, Soiledis, Cristea, Pantiru. Nu stiu care e situatia, sunt cele mai multe accidentari musculare, e o problema de preparare fizica.

Lui Nedelcu i s-a intamplat ce s-a intamplat, a fost in timpul jocului, la Filip asa, tam-nesam. Iar la Coman si la...nu mai vreau sa comentez si sa acuz oameni. E o chestiune de profesionalism, nu am oameni profesionisti care sa faca asta", a spus Gigi Becali la PRO X.

Gigi Becali, furios pe Valeriu Argaseala

Acum nervii patronului sunt si mai intinsi dupa ce Bogdan Planic, cel mai bun jucator al ros-albastrilor in meciurile amicale, dar si in derby-ul cu CFR Cluj a notificat clubul ca isi vrea banii din lunile de pauza.

Conform surselor www.sport.ro, sarbul a refuzat sa se prezinte la antrenamentul de astazi si nu va juca impotriva lui Gaz Metan Medias. In acest caz, Bogdan Vintila se vede obligat sa improvizeze, cel mai probabil va trimite in teren copiii de la Academie.

Situatia lui Planic e cu atat mai serioasa cu cat impresarul jucatorului a anuntat in repetate randuri ca intelegerea cu clubul va expira la finalul lui iunie, in timp ce patronul FCSB sustine ca Planic mai are un an de contract.

FCSB risca sa il piarda si pe fundasul sarb la finalul lunii, motiv pentru care Gigi Becali ar fi mai furios ca niciodata. Sursele www.sport.ro informeaza ca declaratia patronului in care isi acuza staff-ul de lipsa de profesionalism s-ar indrepta si spre Valeriu Argaseala.

Conform sursei citate, Becali i-ar fi reprosat presedintelui FCSB ca nu a tratat cazul lui Planic cu profesionalism, desi atat jucatorul, cat si impresarul anunta de cateva luni bune ca i se incheie contractul la finalul lui iunie. Astfel, clubul risca sa il piarda pe Planic intr-unul dintre cele mai vulnerabile momente.