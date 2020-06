Gigi Becali, pus la zid de fostul selectioner al Romaniei dupa plecarea lui Planic. "Nu trebuia pierdut!"

Emil Sandoi considera ca plecarea lui Bogdan Planic de la FCSB este o miscare gresita pentru echipa patronata de Gigi Becali.

El crede ca fundasul sarb era cel mai bun aparator din Liga 1 si ca va putea fi inlocuit cu greu. Dupa ce in urma cu cu 2 saptamani Harlem Gnohere si-a reziliat contractul cu FCSB, Bogdan Planic a luat si el exemplul atacantului francez.

"Planic va fi o pierdere pentru FCSB. E un fotbalist care mi-a placut. Nu trebuia pierdut. Cred ca pentru Liga 1 era unul dintre cei mai buni fundasi centrali. Are o viteză buna, chiar tehnica in regim de viteza, un stoper foarte bun. Era mult peste ceilalti fundasi centrali din lotul Stelei", a declarat Emil Sandoi pentru Gazeta.

Chiar daca Planic a plecat, fostul selectioner al Romaniei are in continuare incredere ca FCSB poate castiga campionatul.

"Echipa are jucatori de calitate in continuare. Plus ca ar fi frumos ca si FCSB sa ramana in cursa pentru titlu, sa fie o lupta in 3, intre CFR Cluj, Craiova si FCSB. In rest, nu cred ca mai are nimeni din play-off forta sa aspire la titlul de campioana", a declarat fostul selectioner al echipei nationale U21.

Echipa patronata de Gigi Becali se afla pe locul 3 in clasamentul playoff-ului din Liga 1, cu 26 de puncte. Maine de la ora 20:00, FCSB va juca impotriva lui Gaz Metan Medias, in etapa a 4-a din playoff.