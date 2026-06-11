Fratele fotbalistului de 2.07 m din Superliga debutează duminică la Cupa Mondială ca titular!

Haiti debutează duminică, de la ora 04:00 (ora României), contra Scoției, în Grupa C, meci în care Louicius Deedson este anunțat titular.

Winger-ul de la FC Dallas vine după un start decent de sezon în MLS, competiție unde evoluează și românul Louis Munteanu, și este una dintre piesele importante din ofensiva haitienilor.

Louicius Deedson este fratele fostului portar de la Poli Iași

Puțină lume știe însă că Deedson este frate vitreg cu Jacob Samnik, fost portar din Superliga României, trecut pe la Poli Iași în 2019. Cei doi au fost chiar colegi de echipă la Hobro IK, în Danemarca.