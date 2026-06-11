Fratele fotbalistului de 2.07 m din Superliga debutează duminică la Cupa Mondială ca titular!

Fratele fotbalistului de 2.07 m din Superliga debutează duminică la Cupa Mondială ca titular! CM 2026
SPORT.RO
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Campionatul Mondial de Fotbal 2026, prima ediție din istorie cu 48 de echipe, începe oficial pe 11 iunie, cu meciurile din grupa A.

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Jacob SamnikHaitiPoli IasiCM 2026Louicius Deedson
Din articol

Haiti debutează duminică, de la ora 04:00 (ora României), contra Scoției, în Grupa C, meci în care Louicius Deedson este anunțat titular.

Winger-ul de la FC Dallas vine după un start decent de sezon în MLS, competiție unde evoluează și românul Louis Munteanu, și este una dintre piesele importante din ofensiva haitienilor.

Louicius Deedson este fratele fostului portar de la Poli Iași

Puțină lume știe însă că Deedson este frate vitreg cu Jacob Samnik, fost portar din Superliga României, trecut pe la Poli Iași în 2019. Cei doi au fost chiar colegi de echipă la Hobro IK, în Danemarca.

Jacob Samnik, goalkeeper de 2,07 metri înălțime, nu a apucat să debuteze pentru formația moldoveană, potrivit datelor publice. Ulterior, cariera sa a continuat în Europa, pe traseul Hobro IK (Danemarca), TuRU Dusseldorf și FSV Fernwald, până la actuala echipă VfB Marburg, unde evoluează în Germania.

Haiti face parte dintr-o grupa C la Mondial, alături de „balaurii” Brazilia, Scoția și Maroc.

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