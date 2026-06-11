CLASAMENT Pelicanul sau Pescărușul? Cine a câștigat titlul de campioană la fotbal în județul Tulcea

Pelicanul sau Pescărușul? Cine a câștigat titlul de campioană la fotbal în județul Tulcea Fotbal intern
SPORT.RO
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Liga 4 tulceană, la final de sezon.

TAGS:
Pescarusul SarichioiPelicanul MurighioltulceaHamangia BaiaFlacăra Mihail Kogălniceanu
Din articol

Pescărușul Sarichioi și Pelicanul Murighiol au încheiat pe primele două locuri sezonul regular al Ligii 4 Tulcea, dar câștigătoarea titlului de campioană județeană la fotbal și, implicit, participanta în barajul de promovare în liga 3 s-a decis în play-off.

În faza play-off-ului au evoluat primele patru clasate - pe lângă Pescărușul și Pelicanul, au mai participat Hamangia Baia și Flacăra Mihail Kogălniceanu.

Câștig de cauză a avut din nou Pescărușul Sarichioi, 4-2 în meciul decisiv cu Hamangia Baia din ultima etapă a play-off-ului, cu goluri marcate de Ionuț Filip (4), Lucian Căpută (52), Cristian Șiacu (83) și Daniel Mocanu (90), respectiv Gheorghe Andreescu (61) și Mihai Boruz (74).

A fost al treilea titlu consecutiv de campioană județeană pentru echipa de lângă Lacul Razim.

Reacția președintelui AJF Tulcea după al treilea titlu consecutiv câștigat de Pescărușul Sarichioi

”Ei sunt Campioni, Pescărușul Sarichioi 1969!

Au dovedit că sunt mai buni prin jocul prestat, câștigat cu 4-2 după un joc frumos datorită și adversarei Hamangia Baia, care a revenit de la 2-0 la 2-2, dar cei mai buni, Pescărușul Sarichioi, continuă și ne vor reprezenta la Barajul de promovare în Liga a 3-a, având adversar echipa Petrolul Berca din județul Buzău pe 20 iunie! 

Felicitări echipelor participante în Play-Off, Sarichioi, Baia, Mihail Kogălniceanu, Murighiol! Succes, Pescărușul Sarichioi!🥇⚽️🏆🇹🇩Mulțumim parteneriatului cu CJ Tulcea, Primăria Tulcea și implicării domnului primar Ilie Ștefan! Deci se poate! 

Felicitări și respect, Vitali Fenoghen, Lili Marinescu, Nicu Arnăutu, Ignat Alexandru, Petre Șopu, Laurențiu Ciobanu, Ștefan Neculai, Gogu Năstase, George Caraman, Valentin Sereev, Mihai Dutu, Aurel Iorga, Sică Răducan, Gigi Tilincă, implicați în susținerea sportului și a educației prin sport a tinerilor! Bravo !🥇❤️🇹🇩

Apropo! Mulțumesc copiilor de mingi de la ACS Dream Team și antrenorului Cosmin Mărginean pentru promptitudinea și devotamentul micilor fotbaliști la repunerea mingilor în joc! Bravo!🥇”, a transmis la final Petre Badea, președintele AJF Tulcea.

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