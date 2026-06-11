Pescărușul Sarichioi și Pelicanul Murighiol au încheiat pe primele două locuri sezonul regular al Ligii 4 Tulcea, dar câștigătoarea titlului de campioană județeană la fotbal și, implicit, participanta în barajul de promovare în liga 3 s-a decis în play-off.

În faza play-off-ului au evoluat primele patru clasate - pe lângă Pescărușul și Pelicanul, au mai participat Hamangia Baia și Flacăra Mihail Kogălniceanu.

Câștig de cauză a avut din nou Pescărușul Sarichioi, 4-2 în meciul decisiv cu Hamangia Baia din ultima etapă a play-off-ului, cu goluri marcate de Ionuț Filip (4), Lucian Căpută (52), Cristian Șiacu (83) și Daniel Mocanu (90), respectiv Gheorghe Andreescu (61) și Mihai Boruz (74).

A fost al treilea titlu consecutiv de campioană județeană pentru echipa de lângă Lacul Razim.