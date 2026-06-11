Atletico Madrid îi caută înlocuitor lui Antoine Griezmann, care pleacă din Spania și din Europa! Atacantul francez a ajuns la un acord cu Orlando City și va evolua în Major League Soccer începând cu vara anului 2026. Deja a semnat cu clubul din America, iar astfel spaniolii au demarat căutările pentru înlocuirea francezului.

Formația din capitala Spaniei ar putea rămâne și fără Alexander Sorloth, un alt fotbalist important, dar este dispusă să îl cedeze pe acesta, în schimbul sumei de 40 de milioane de euro! Alexander Sorloth are caracteristici care lipsesc multor echipe: forța sa fizică, jocul aerian și capacitatea de a fixa fundașii adversi îl transformă într-o opțiune tactică valoroasă.

Atletico Madrid vrea să îl cedeze pe Alexander Sorloth

În plus, fotbalistul s-a remarcat adesea prin evoluții bune chiar în meciurile directe contra celor mai bune formații din Europa, dar Atletico Madrid este pregătită să îl cedeze dacă va primi suma amintită.

Spaniolii au nevoie de bani pentru a aduce jucătorii doriți în zonele cu mai multe probleme, iar în acest sens sunt pregătiți să renunțe și la nordic. Sunt echipe care îl vor, printre care și Barcelona sau Juventus. De altfel, formația italiană a făcut primele oferte pentru vârful din Norvegia.

A oferit în primă fază 22 de milioane de euro, apoi a mărit oferita la 25 de milioane de euro, dar Atletico a transmis că nu discută sub 40 de milioane de euro. Deși diferența de bani pare foarte mare, se pare că torinezii ar fi dispuși să pluseze consistent pentru aducerea acestuia.

Juventus, interesată de Alexander Sorloth

Sorloth a ajuns la Atletico Madrid în august 2024, de la Villarreal, pentru 32 de milioane de euro, iar în stagiunea trecută, 2025-2026, a adunat 54 de meciuri, 20 de goluri și o pasă decisivă.

În acest moment, cota lui de piață se ridică la doar 18 milioane de euro, conform Transfermarkt.