A zis ca nu are Facebook, dar s-a razgandit! Gigi Becali, despre contul care a postat in numele sau: "Am dat ordin sa se stearga paginile, asa va au facut una fictiva!"

In urma cu o zi aparuse informatia ca Gigi Becali si-ar fi facut o pagina oficiala de Facebook.

Gigi Becali se arata deranjat de toate conturile false aparute cu numele sau pe facebook sau Instagram. Patronul FCSB a lamurit totul in direct la Ora exacta in Sport si spune l-a pus pe nepotul sau sa se ocupe de aceasta situatie.

Pentru ca toate celelalte conturi fake sa fie sterse, finantatorul a avut nevoie de o pagina proprie si cu bifa care demonstreaza ca e contul sau. De asta se ocupa nepotul sau, care a primit interdictie de la Becali de a posta ceva pe contul creat.

"Eu v-am spus si o repet, nu o sa am niciodata in viata asta pagina de Facebook sau Instagram. Nu ma intereseaza nicio retea de socializare niciodata. Eu am dat ordin pentru ca erau multi cu 20-30 de pagini de Facebook cu Gigi Becali, am zis sa le stearga.

Au infiintat una fictiva ca sa le poata sterge pe restul. Pe pagina aia de Facebook, eu nu o sa scriu niciodata nimic. Daca o da nepotul meu cumva, e problema lui. Eu i-am zis: <<Bai, sa nu pui vreodata ceva pe nicio pagina>>", a spus Becali la PRO X