VIDEO EXCLUSIV „Acum realizez cât de greu a fost!” Simona Halep dezvăluie ce se va întâmpla în meciul de retragere de la Cluj

„Acum realizez cât de greu a fost!” Simona Halep dezvăluie ce se va întâmpla în meciul de retragere de la Cluj Tenis
Marcu Czentye
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În direct și în exclusivitate la PRO TV și pe VOYO, Simona Halep va juca meciul oficial de retragere sâmbătă, 13 iunie, de la ora 17:00.

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Simona HalepDarren CahillAndrei PavelElina SvitolinaGael Monfilsmeci de retragereSports Festival
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Simona Halep (34 de ani) s-a antrenat la Cluj-Napoca în pregătirea meciului de retragere pe care îl va juca în cadrul Festivalului Sporturilor.

Evenimentul organizat de oficialii Transylvania Open îi va permite dublei campioane de Grand Slam din România să se vadă cu Darren Cahill - antrenorul alături de care a reușit să câștige primul titlu de mare șlem - chiar în săptămâna în care a împlinit 8 ani de la performanța atinsă în Paris.

Simona Halep: „Acum realizez și eu cât de multe am făcut în tenis și cât de greu a fost.”

În plus, jucătoarea din Constanța va împărți aceeași parte de teren cu primul său idol în tenis, concetățeanul Andrei Pavel, alături de care va juca, pentru o parte a evenimentului, împotriva celui mai faimos cuplu de tenismeni la ora actuală, Gael Monfils (fost număr 6 ATP) și Elina Svitolina (8 WTA).

Anticipându-și meciul de retragere, Simona Halep dezvăluie, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, că abia acesta este momentul în care își dă seama câte eforturi a depus în tenis și cât de dificil i-a fost în carieră.

„Cred că a trebuit să fie atât de greu.”

„O emoție pe care nu cred că am mai întâlnit-o până acum. Acum realizez și eu cât de multe am făcut în tenis și cât de greu a fost.

Dar, ca să fii numărul unu cred că a trebuit să fie atât de greu, pentru că, altfel, toată lumea ar fi fost,” a punctat Simona Halep, într-un interviu acordat PRO TV.

  • Dedeman, companie antreprenorială 100% românească și lider național pe piața de bricolaj, a susținut-o pe Simona Halep ani la rând în timpul carierei, într-un parteneriat bazat pe valori comune precum performanța, seriozitatea și perseverența. Prezența companiei la acest eveniment reprezintă un omagiu adus uneia dintre cele mai importante sportive din istoria României.

Simona Halep

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Simona Halep nu se teme de emoțiile puternice care o vor cuprinde

Convinsă că nu va reuși să ducă la bun sfârșit evenimentul fără să plângă, Simona Halep este împăcată cu gândul că emoțiile o vor ajunge din urmă.

Se așteaptă să plângă, dar cu lacrimi de fericire, deoarece vede acest meci simbolic ca pe o sărbătoare la care se va bucura să joace sub privirile nepoților, fratelui și părinților.

„E o sărbătoare. Cred că o să plâng, dar o să fie lacrimi de fericire,” a adăugat Simona Halep, care a sosit în Transilvania între vacanțe.

În ultimele 16 luni, de când nu a mai jucat un meci oficial de tenis, Simona Halep mărturisește că s-a bucurat pe deplin de viața de care nu a avut timp în deceniile în care tenisul profesionist i-a ocupat tot timpul.

„Am trăit diferit în ultimul an. Am făcut vacanțe care au fost foarte frumoase,” a completat Simona Halep, relaxată și pregătită să se bucure de evenimentul care i-a fost pregătit.

Meciul de retragere al Simonei Halep se vede în direct și în exclusivitate la PRO TV și pe VOYO sâmbătă, 13 iunie, de la ora 17:00.

64 de săptămâni ca număr unu mondial, două titluri de mare șlem și 24 de trofee cucerite în tenisul feminin de elită, dar și o semifinală de Fed Cup se numără printre reperele carierei Simonei Halep.

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