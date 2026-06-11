Simona Halep (34 de ani) s-a antrenat la Cluj-Napoca în pregătirea meciului de retragere pe care îl va juca în cadrul Festivalului Sporturilor.

Evenimentul organizat de oficialii Transylvania Open îi va permite dublei campioane de Grand Slam din România să se vadă cu Darren Cahill - antrenorul alături de care a reușit să câștige primul titlu de mare șlem - chiar în săptămâna în care a împlinit 8 ani de la performanța atinsă în Paris.

Simona Halep: „Acum realizez și eu cât de multe am făcut în tenis și cât de greu a fost.”

În plus, jucătoarea din Constanța va împărți aceeași parte de teren cu primul său idol în tenis, concetățeanul Andrei Pavel, alături de care va juca, pentru o parte a evenimentului, împotriva celui mai faimos cuplu de tenismeni la ora actuală, Gael Monfils (fost număr 6 ATP) și Elina Svitolina (8 WTA).

Anticipându-și meciul de retragere, Simona Halep dezvăluie, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, că abia acesta este momentul în care își dă seama câte eforturi a depus în tenis și cât de dificil i-a fost în carieră.

„Cred că a trebuit să fie atât de greu.”

„O emoție pe care nu cred că am mai întâlnit-o până acum. Acum realizez și eu cât de multe am făcut în tenis și cât de greu a fost.

Dar, ca să fii numărul unu cred că a trebuit să fie atât de greu, pentru că, altfel, toată lumea ar fi fost,” a punctat Simona Halep, într-un interviu acordat PRO TV.