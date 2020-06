Vine s-o bata pe FCSB, apoi e gata sa semneze GRATIS pentru Becali! "Nu ma tem de el, baga bani multi!" Ce lovitura poate da Gigi fara sa plateasca NIMIC

Becali pregateste deja campania de transferuri pentru sezonul viitor.

Patronul de la FCSB poate da o lovitura la care nu se astepta. Sergiu Bus (27 de ani) devine liber de contract si vrea la FCSB! Bus are maine meci cu stelistii. Vrea sa le dea gol, apoi sa asculte oferta lui Becali. Bus a marcat 9 goluri in 27 de meciuri de Liga 1 jucate in acest sezon.

"FCSB, Craiova, CFR suna toate foarte tenant. Toate cu pretentii, sunt echipe de cupe europene. Au stabilitate financiara, ceea ce la varsta mea e important. Stii cum e, viata de fotbalist e scurta. Apoi cu ce ramai? Cu trofee si cu ce ai reusit sa strangi. Viitorul familiei mele e important si nu vreau sa fiu ipocrit sa spun ca partea financiara nu conteaza. As putea lucra cu Gigi Becali, cum sa nu!

Nu ma mai tem, nu mai sunt un copil. E oarecum normal sa se intample unele lucruri. Baga bani multi, eram un copil cand el a inceput sa investeasca la FCSB. Mereu a transferat tot ce a fost mai bun. Sunt banii dansului, e normal sa se implice si sa critice pe cine doreste. Am trecut prin multe, prin amenintari si alte chestii. Nu ma mai sperie criticile, doar ma motiveaza", a spus Bus pentru Gazeta Sporturilor.