Gigi Becali a gasit "leacul" pentru CORONAVIRUS! Cum spune patronul FCSB ca te poti vindeca: "Daca sunt 100 de oameni cu coronavirus in Biserica, ma duc si eu"

Gigi Becali a vorbit despre coronavirus si cum se poate vindeca o persoana care a fost depistata pozitiv.

Patronul FCSB a declarat la Romania TV ca Romania, asemenea celorlalte tari ortodoxe, nu ar mai avea probleme cu coronavirusul daca oamenii ar merge la Biserica si s-ar ruga.

"Eu spun asa cum zice Biserica, sa mergem la slujbe. Merg mai departe si spun altceva. O sa vedeti daca sunt nebun sau am dreptate. O sa vedeti ca virusul asta, in toate tarile in care se face Sfanta Liturghie, in tarile ortodoxe, nu va fi puternic.

Romania va beneficia de Sfanta Liturghie. La noi vor fi 3-7 cazuri, nu asa multe ca in alte tari. Nu poate virusul...Se face Sfanta Liturghie si se spune 'Dumnezeule, fereste-ne pe noi si tara noastra de aceasta boala'.

O sa vedeti in 5 luni daca sunt nebun sau spun adevarul. Se va demonstra pe statistica. Daca in Biserica sunt 100 de oameni care au coronavirus si se impartasesc, ma duc si eu si ma impartasesc cu lingurita lor. Prin Sfanta Impartasanie, Hristos ne insanatoseste!", a declarat Gigi Becali la Romania TV.