Din 2021 până acum, „Guriță“ a lucrat exclusiv în zona arabă, la Al-Ittihad Jeddah, Damac și Al-Arabi. Asta deși CV-ul său include și un mandat cu adevărat bizar, de doar câteva zile, la Al-Kholood. La vremea respectivă, Sport.ro a scris, pe larg, despre ce a pățit Contra la această formație saudită.

După un mandat de coșmar la Dinamo, în 2020, în care l-a prins pe „țeparul“ Pablo Cortacero, Cosmin Contra și-a învățat „lecția“. Pentru că de atunci s-a „rupt“ de fotbalul românesc și nu s-a mai uitat înapoi.

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Al-Raed, cu planuri mari pentru noul sezon, l-a contactat pe Contra

Excluzând episodul șocant de la Al-Kholood, lui Contra i-a mers bine în zona arabă. Mai ales în Saudi Pro League, el și-a făcut o imagine frumoasă, în condițiile în care a fost aproape de titlu cu Al-Ittihad, iar din Damac a făcut o formație respectabilă.

Din octombrie anul trecut, „Guriță“ a reușit să-și facă un nume și în Qatar. Pentru că a preluat Al-Arabi Doha, când echipa era pe penultima poziție a clasamentului, ciuca bătăilor, și a făcut din ea o formație redutabilă. În acest context, șefii clubului i-au oferit românului prelungirea contractului, după cum Sport.ro a anunțat aici.

Acest amănunt nu i-a descurajat însă pe conducătorii clubului saudit, Al-Raed. Această grupare a ajuns în liga a doua, dar are planuri mari pentru noul sezon. În care, firește, principalul obiectiv va fi promovarea în Saudi Pro League. În acest context, oamenii din fruntea clubului Al-Raed au luat legătura cu Cosmin Contra. Iar oferta lor, pentru tehnicianul român, a fost prezentată în presa arabă, în regim de „Breaking news“.

„Al-Raed a luat legătura cu Cosmin Contra pentru preluarea echipei. Dar decizia acestuia e luată. Vrea să-și ducă mai departe mandatul cu Al-Arabi, așa că a refuzat oferta“, au notat jurnaliștii din Orient.

În noua stagiune, Contra va încerca să readucă Al-Arabi în fruntea fotbalului din Qatar, în condițiile în care această formație e una de tradiție în această țară.