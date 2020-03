Avocatul care a obtinut certificatul marcii Steaua ar fi incercat DEJA sa i-l vanda lui Gigi Becali! Ce a raspuns patronul FCSB

Pompiliu Bota a obtinut in urma cu doua zile un document de recunoastere a marcii Steaua Bucuresti si a incercat sa negocieze cu Gigi Becali pentru el.

Avocatul a reusit sa speculeze o bresa din lege si sa obtina documentul pe care sustine ca il detine pana in septembrie 2027. Bota spune ca drepturile asupra marcii date de EUIPO au prioritate in fata celor la nivel national, date de OSIM. Avocatul CSA Steaua, Florin Talpan, a depus la EUIPO o contestatie in privinta inregistrarii marcii, insa aceasta n-a fost acceptata, scrie ziardecluj.ro.

"Inca nu am luat legatura cu Becali, prima data trebuie sa-l oblig pe Talpan sa nu mai foloseasca marca. Il voi actiona in judecata", a spus Bota pentru Ziar de Hunedoara.

Insa, conform gsp.ro, decizia nu influenteaza in niciun mod razboiul dintre Gigi Becali si CSA, deoarece certificatul nu are valoare in instantele din Romania si nu anuleaza victoriile lui Talpan. Desi a afirmat ca nu a luat legatura cu patronul FCSB, sursa citata informeaza ca l-ar fi contactat deja pentru a incerca sa ii vanda marca, insa Gigi Becali a refuzat sa ii ofere bani, dupa ce s-a consultat cu avocatii si a constat ca documentele nu sunt folositoare.

