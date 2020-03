BREAKING NEWS: Revine STEAUA la Gigi Becali?! Anunt BOMBA: avocatul care a obtinut certificatul european de inregistrare e gata sa i-l cedeze lui Gigi

Pompiliu Bota a obtinut acum doua zile un document de recunoastere a marcii Steaua Bucuresti la nivel european din partea Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuala.

Bota sustine ca detine pana in septembrie 2027 denumirea marcii, precum si insemnele disputate de Armata si de Becali. Bota spune ca drepturile asupra marcii date de EUIPO au prioritate in fata celor la nivel national, date de OSIM. Avocatul CSA Steaua, Florin Talpan, a depus la EUIPO o contestatie in privinta inregistrarii marcii, insa aceasta n-a fost acceptata, scrie ziardecluj.ro.

Actiunea lui Pompiliu Bota a durat 3 ani. Bota are de gand sa concesioneze gratuit drepturile asupra marcii catre Gigi Becali.

"Inca nu am luat legatura cu Becali, prima data trebuie sa-l oblig pe Talpan sa nu mai foloseasca marca. Il voi actiona in judecata", a spus Bota pentru Ziar de Hunedoara.

