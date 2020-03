"Stiam ca e ceva necurat!" INCREDIBIL: Gigi Becali a presimtit ca Balgradean va pleca de la FCSB! Gigi Becali a luat FOC in direct la TV si l-a facut praf: "Oamenii sunt nebuni!"

Gigi Becali a tunat dupa ce a aflat ca Balgradean a semnat cu CFR Cluj.

Portarul celor de la FCSB, Cristi Balgradean, s-a transferat la CFR Cluj, aflandu-se in ultimele 6 luni de contract. Patronul ros-albastrilor, Gigi Becali, a luat foc cand a auzit de aceasta veste si spune ca nu mai vrea sa il vada nici macar pe banca de rezerve pe Balgradean. Acesta spune ca a simtit ca s-a intamplat ceva cu Balgradean, de aceea a preferat sa il titularizeze pe Vlad in meciul cu Chindia, din ultima etapa a sezonului regulat.

"Nu imi vine sa cred cum poate face un om asa ceva. Ai semnat, dar vin-o si anunta. Cum sa te duci sa mai aperi cu Botosani daca ai semnat? Daca erai rezerva cu tineai? Daca apara Vlad cuc in tineai? Depinde de cum au pus ei problema, daca i-au dat vreun ban la semnatura, nu cred ca cineva isi permite sa se dea la o parte. El nu se mai putea concentra maxim, mintea lui era in alta parte, eu apar ca sunt corect, dar da doamne sa iau un gol sau doua, cam asa zicea in gandul lui.

Cu siguranta ca a fost sfatuit sa nu ma anunte. Tu iti dai seama in ce situatie te afli. Nu eu trebuie sa va anunt. In regulemant clubul trebuia sa anunte, l-a invatat cineva. Acel cineva cine i-a spus, l-a invatat cum sa faca. Au discutat despre asta, le-a convenit. Maine poimaine jucam cu CFR, ce faceai? Pai veneam, dar imi era rusine. Lasa sa o scape din brate cu Botosani, eventual sa o scapte cu Crwiaova si dupa anuntau si ei. Mie nu imi bine sa cred nici acum ca omul asta a facut asa ceva. Sa semnezi cu un jucator, trebuie sa ii faci instiintare in prealabil. E obligat clubul sa ma instiinteze. Asa spune regulamentul. Un club daca vrea sa ia legatura in ultimele 6 luni de contract cu un jucator, trebuie sa faca instiintare prealabila. Nu aveam nevoie sa zica, ca baiatul e liber sa faca ce vrea. Nu mai vreau sa ma cert, sa ma bat cu lumea, stii care e treaba? Pe mine deranjeaza ca nu m-au anuntat. Lui Belu i-am facut instiintare prealabila inainte. A venit Djokovic, m-a sunat impresarul lui Djokovic. Du-te ba de aici, noi suntem la bataie cu ei, nu fac asa ceva. Noi am facut instiintare, conform regulamentului. Omrani a venit la palat si se ruga de mine si am zis ca nu semnez, trebuie sa facem conform regulamentului. Aici vorbim de altceva, eu primeam telefon si se rugau de mine. Ei nu aveau ce sa faca.

El mi-a zis ca acum 10 zile a semnat, dar eu astazi aflu ca sunt 3 saptamani, si cu Dinamo s-a facut ca ploua, ca a luat-o in vinclu vezi Doamne. Daca e de la 35 de metri si nici nu e foarte tare, normal ca poti sa o aperi. Simteam ceva, nu stiu ce se intampla cu el, de aia l-am bagat pe Vlad cu Chindia. Simteam ca e ceva necurat. A incalcat regulamentul si legea. Cand am vorbit cu Balgradean noi l-am inregistrat. Avem inregistrarea, avem tot ce am vorbit cu el. Nici nu mai are ce cauta, nici macar pe banca. Du-te la echipa ta, daca ti-a dat 100 de mii la semnatura si 20 de mii pe luna. Iti dai seama, ii dai 100 de mii la semnatura si de la 10 mii cat avea salariu, la 20 de mii, de ce tii totul secret?

Nu ma interseaza ce ma orientez, ce nu ma orientez, asa ceva nu s-a pomenit vreoadata, sa semneze cu clubul rival si sa mai si apere. Pasii urmatori sunt sa si-l ia, eu nu il mai platesc, daca are contract sa raspunda atunci pentru ce a facut. Daca venea si aunta, era altceva. La golul cu Botosani nici macar nu a intins bratele, asta nu e gol normal pe care l-a luat. Oamenii sunt nebuni, asta e concluzia mea", a declarat Gigi Becali la Digisport.

