CSM București a revenit pe teren, la doar 24 de ore după înfrângerea suferită în semifinala Champions League: 27-32 cu Metz.

În meciul pentru bronz, cu Brest, „tigroaicele“ s-au luptat admirabil, după cum Sport.ro a arătat aici. Din păcate, spre sfârșitul întâlnirii, una dintre elevele Bojanei Popović a fost lovită de o accidentare groaznică.

Concret, portărița Gabriela Moreschi (Brazilia, 31 de ani) a sărit în aer într-o încercare de a-și bloca adversara. Din păcate, în momentul aterizării pe parchet, genunchiul lui Moreschi a trosnit! Handbalista a căzut instant din cauza durerii, sub privirile spectatorilor îngroziți.