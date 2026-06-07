GALERIE FOTO Accidentare horror în CSM București – Brest: jucătoarea a părăsit terenul în lacrimi

Accidentare horror în CSM București – Brest: jucătoarea a părăsit terenul în lacrimi Handbal
Amir Kiarash
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Finala mică de la Budapesta a fost marcată, spre sfârșitul meciului, de un moment extrem de neplăcut.

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CSM București a revenit pe teren, la doar 24 de ore după înfrângerea suferită în semifinala Champions League: 27-32 cu Metz.

În meciul pentru bronz, cu Brest, „tigroaicele“ s-au luptat admirabil, după cum Sport.ro a arătat aici. Din păcate, spre sfârșitul întâlnirii, una dintre elevele Bojanei Popović a fost lovită de o accidentare groaznică.

Concret, portărița Gabriela Moreschi (Brazilia, 31 de ani) a sărit în aer într-o încercare de a-și bloca adversara. Din păcate, în momentul aterizării pe parchet, genunchiul lui Moreschi a trosnit! Handbalista a căzut instant din cauza durerii, sub privirile spectatorilor îngroziți.

Gabriela Moreschi, accidentată grav în meciul CSM București - Brest

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După mai multe minute, în care a primit îngrijiri medicale, Moreschi a fost scoasă de pe teren cu ajutorul oamenilor din stafful medical al CSM-ului, în timp ce plângea. Din păcate, e posibil ca brazilianca să fi suferit o ruptură de ligamente, însă verdictul va fi dat doar după o analiză amănunțită.

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