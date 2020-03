Culisele TELENOVELEI Balgradean! MM Stoica a fost PRIMUL care a aflat de tradarea portarului! Cum a aflat Gigi Becali

Cristi Balgradean este subiectul saptamanii dupa ce s-a aflat ca a tradat FCSB si a ales sa semneze cu CFR Cluj.

Portarul aflat in ultimele 6 luni de contract a semnat cu CFR Cluj, unde va merge din vara, insa fara sa isi anunte actualul club, dupa cum a confirmat si Gigi Becali in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport".

Patronul ros-albastrilor a declarat ca a aflat de tradarea lui Balgradean printr-un mesaj pe care l-a primit, insa nu de la portar sau de la oficialii lui CFR, ci din alta sursa. Conform Gazetei Sporturilor, cel care a aflat de alegerea lui "Pufi" este Meme Stoica.

Oficialul FCSB a aflat din sursele sale de plecarea lui Balgradean, pe care ulterior l-a obligat sa marturiseasca negocierile pe ascuns cu campioana Romaniei. Portarul a recunoscut totul in fata lui MM Stoica.

"A zis ca nu se prind prostii, a facut Dumnezeu ca cineva mi-a dat un mesaj. As fi jucat in continuare cu el. Cica voia sa imi spuna inainte de meciul cu CFR. << Ce vorbesti ma? Cu Craiova stateai in poarta, a?>>

Voiam sa il promovez pe Vlad. Persoana care mi-a spus, mi-a zis ca ei au negociat cu Nita si el a zis ca in Romania se intoarce doar la FCSB. Nu vorbesc acum de Arlauskis, nu e frumos, cum sa vorbesc de el cand sunt la lupta cu ei. Asta e de noaptea mintii", a spus Gigi Becali la PRO X.