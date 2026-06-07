E oficial: Liverpool a confirmat plecarea lui Ibrahima Konate de pe Anfield după cinci sezoane! Francezul a ajuns la finalul contractului și a refuzat mai multe oferte de prelungire, iar acum urmează să facă trecerea la Real Madrid, mutarea fiind dată ca sigură deja.

În cinci ani la Liverpool, Konate a evoluat în 183 de partide în centrul defensivei alături de căpitanul Virgil van Dijk și a câștigat un titlu de campion.

Ibrahima Konate, acord cu Real Madrid?!

Deși este dorit de mai multe cluburi de top ale Europei, inclusiv Bayern sau PSG, Ibrahima Konate este, așadar, foarte aproape să semneze cu Real Madrid. Mutarea este dată ca sigură și de jurnalistul Fabrizio Romano:

”Ibrahima Konate, la Real Madrid! Totul a fost confirmat! Contractul pe patru ani a fost semnat astăzi, la fel ca cel cu Denzel Dumfries. Ambele transferuri sunt finalizate și semnate de Florentino Pérez. Anunțurile vor urma după alegeri”.

Formația din capitala Spaniei i-ar fi pregătit un contract pe patru sezoane lui Ibrahima Konate, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon. Kylian Mbappe, unul dintre liderii vestiarului de la Real, se numără printre susținătorii ideii ca Ibrahima Konate să facă pasul spre "Bernabeu" în această vară.

Fundașul ar deveni al cincilea francez din lotul madrilenilor, după Ferland Mendy, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga și Kylian Mbappe.

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Ibrahima Konate ar fi o adevărată lovitură pentru Real Madrid

Konate a ajuns la Liverpool în 2021, de la RB Leipzig, pentru 40 de milioane de euro. Crescut de Paris FC, Konate a evoluat pentru prima oară la nivel de seniori pentru Sochaux, club care l-a pierdut gratuit în favoarea lui Leipzig.

Fundașul a câștigat alături de Liverpool 5 trofee majore: Premier League (2025), FA Cup (2022), Cupa Ligii (2022 și 2024) și Supercupa Angliei (2022).