"El e vinovat!" Gigi Becali i-a stabilit soarta lui Bogdan Vintila! Ce a spus patronul ros-albastrilor si ce se intampla cu antrenorul vicecampioanei Romaniei

Becali a vorbit despre soarta lui Bogdan Vintila.

CFR Cluj l-a transferat pe portarul celor de la FCSB, Cristi Balgradean, insa Gigi Becali a aflat doar astazi despre acest transfer, desi contractul a fost semnat acum 10 zile. Patronul ros-albastrilor a avut o serie de declaratii nervoase in momentul in care a aflat vestea si a vorbit si despre viitorul lui Bogdan Vintila la echipa. Gigi Becali a spus ca Vintila va ramane antrenorul vicecampioanei Romaniei si l-a gasit vinovat pe Balgradean pentru rezultatul de la Botosani.

"Nu ma intereseaza asta la ora asta. Asa cum nu are autoritate, ramane asa, fara autoritate, le transmit la toti. Daca facem din astea, semnam cu portarii si scapa mingile in poarta, pai atunci ce fotbal mai este asta, e incredibil. Nu ala care vorbeste si glumeste la televizor este vinovat, vinovat e ala care scapa mingile in poarta. Avocatul o sa faca o plangere, sa vedem ce face. I-am zis sa faca plangere cu articolul de coruptie din regulament", a declarat Becali in direct la PRO X.

