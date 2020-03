Prima reactie a lui Vatca! Ce spune despre transferul la FCSB: "Am o datorie fata de Gigi Becali"

FCSB s-a reorientat rapid dupa plecarea lui Balgradean si Vatca ar putea fi solutia pentru echipa lui Bogdan Vintila.

Cosmin Vatca a oferit prima reactie dupa ce FCSB si-a manifestat interesul pentru el. Vatca se antreneaza cu "U" Cluj in prezent si spune ca nu a fost contactat de nimeni, dar simte ca are o datorie morala fata de Gigi Becali:

"Am auzit si eu ceva de un interes, dar nu am vorbit inca cu nimeni. O sa ma gandesc foarte bine zilele acestea si voi lua o decizie. In fotbal se poate orice. Daca ma gandesc bine am o datorie morala fata de Gigi Becali, care a dat bani pe mine, cand m-a luat de la Otelul si am plecat gratis", a spus Cosmin Vatca pentru prosport.

Vatca (37 de ani) a mai jucat in tricoul lui FCSB in perioada 2007-2009.

Tweet Gigi Becali FCSB Cosmin Vatca Citeste si: LUPTA FINALA: TOLEA VS RAMBO! Joi, 20:00, IN DIRECT PE PRO X!