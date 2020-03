Declaratia lui Gigi Becali despre inlocuitorul lui Balgradean! Ce spune patronul FCSB despre portarul pe care vrea sa il ia

Plecarea lui Cristi Balgradean la CFR Cluj o lasa pe FCSB descoperita pana la finalul sezonului.

FCSB isi cauta un nou portar in urma alegerii lui Balgradean, aflat in ultimele 6 luni de contract, de a semna cu CFR Cluj. Transferul s-a realizat pe la spatele conducerii ros-albastre, ceea ce l-a infuriat pe Gigi Becali, care i-a reziliat contractul si i-a interzis sa mai intre in baza de pregatire cu echipa.

Principalul favorit pentru post este Florin Nita, pe care patronul FCSB sustine ca inca nu l-a contactat. Portarul de 32 de ani are contract cu Sparta Praga pana in 2021, insa intotdeauna s-a aratat deschis reveniririi la FCSB.

Gigi Becali a vorbit la Digi Sport despre posibilul transfer al lui Florin Nita la FCSB.

"Cu Nita nu poti sa vorbesti acum, pentru ca este jucator sub contract. Nu este liber sau in ultimele 6 luni de contract", a declarat Gigi Becali pentru Digi Sport.

Florin Nita a plecat de la FCSB la Sparta Praga in anul 2018, in schimbul sumei de 1.35 milioane de euro. In acest sezon, portarul de 32 de ani a aparat de 12 ori in poarta echipei sale. Cota lui de piata se ridica la 2 milioane de euro, conform Transfermarkt.