Messi, asa cum nu a mai fost vazut vreodata! Gestul starului Barcelonei dupa remiza rusinoasa cu Eibar de pe Camp Nou 

Barcelona a remizat cu Eibar pe teren propriu, 1-1 si incheie anul pe locul 6 in clasamentul La Liga.

Catalanii trec printr-un moment dificil in campionat, acolo unde se afla abia pe locul 6 cu 25 de puncte obtinute in 15 meciuri jucate. Forma slaba a confirmat-o si ultimul rezultat din acest an, impotriva lui Eibar, echipa de pe locul 15 din La Liga.

Leo Messi, capitanul Barcelonei a fost indisponibil pentru ultimul meci din cauza unei accidentari, insa a mers pe Camp Nou sa fie alaturi de coechipierii sai. Cu toate astea, rezultatul a fost departe de cel la care Leo se astepta, iar la finalul meciului a facut un gest care a devenit viral.

Imediat dupa fluierul final, Messi se uita inspre teren, alaturi de Jordi Alba, care se afla si el in tribune din cauza unei accidentari, s-a intors si a dat dezamagit din cap, in semn de dezaprobare fata de situatia clubului.