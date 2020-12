Noi detalii despre viitorul lui Dragusin la Juventus: "Clubul are un plan pentru el!" Ce se va intampla cu fundasul roman in perioada urmatoare

Radu Dragusin a debutat in acest final de an la prima echipa a campioanei Italiei.

Fundasul central in varsta de numai 18 ani a bifat primele minute in meciul de UEFA Champions League contra lui Dinamo Kiev.

Atunci, romanul l-a inlocuit pe turcul Demiral in minutul 69 al meciului castigat de echipa lui Andrea Pirlo cu scorul de 3-0.

Ulterior, Dragusin a fost folosit de antrenorul italian si in deplasarea din Serie A cu Genoa, castigata de asemenea de campionii Italiei cu 3-1. Atunci, Dragusin a intrat pe teren in prelungirile partidei in locul olandezului Matthijs de Ligt.

Presa din Italia a fost foarte entuziasmata de primele minute bifate de fundasul roman la prima echipa a lui Juve.

Unul dintre jurnalistii de la Gazzetta dello Sport care se ocupa de echipa torineza, Luca Bianchin apreciaza ca Dragusin are foarte multe calitati care il recomanda pentru a se impune pe viitor la prima echipa a lui Juventus.

Totodata, Bianchin a mentionat ca romanul este foarte bine privit de catre fanii si jurnalistii din Italia, iar cota sa a crescut considerabil in ultima perioada.

"Dragusin este apreciat la Juventus, se antreneaza cu prima echipa, clubul are un plan pentru el.

Era normal ca intr-un anumit moment sa primeasca cateva minute in echipa mare. Microbistii din Italia au inceput sa se intereseze de el, care sunt calitatile lui, dar este prea devreme de spus daca poate evolua acum in Serie A. Mai are de muncit.

Oricum, s-a dezvoltat bine si are tot ce-i trebuie pentru a juca aici in viitor. Fanii din Torino spun ca Dragusin lucreaza din greu, cu dorinta de a evolua in Serie A. Transferul sau este considerat un succes, cota lui a crescut foarte mult. Daca Radu va continua pe acest drum, cota sa va fi tot mai mare.

Ma astept sa joace in continuare si la Juventus U23, iar din vara sa fie imprumutat la alta echipa din Serie A sau Serie B. Dupa cum stiti, Juventus are relatii bune cu multe cluburi din Italia.

Asadar, Dragusin ar putea pleca sub forma de imprumut, insa mai intai trebuie sa semneze un nou contract cu Juventus. Agentul lui Dragusin va avea o intalnire cu reprezentantii clubului in luna ianuarie", a spus Luca Bianchin potrivit Digi Sport.

Radu Dragusin s-a transferat la Juventus in vara anului 2018 de la echipa U19 de la Regal Bucuresti in schimbul sumei de 250.000 de euro.

Inainte sa fie inclus in lotul primei echipe in vara acestui an, Dragusin a evoluat pentru echipele U17, U19 si U23 ale campioanei Italiei.

Dragusin a debutat deja pentru echipa nationala U21 a Romaniei, pentru care a jucat doua meciuri contra Finlandei si Maltei.