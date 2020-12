Fac orice sa il tina in tara lor! Marius Sumudica obtine cetatenia turca! "Acum doua zile am fost invitat de guvernator sa mi se dea pasaport!"

Marius Sumudica este antrenorul roman al momentului si a ajuns cu echipa pe locul 4 in Turcia, dupa victoria in fata lui Fenerbahce, scor 3-1.

Gaziantep este la 2 puncte de ocupantele locurilor 3 si 2, respectiv Galatasaray si Fenerbahce, ultima mentionata avand un meci mai putin disputat, si la 5 de li inderul Alanyaspor.

Sumudica sustine ca este iubit in Turcia si ca este pregatit sa obtina cetatenia turca. Romanul a dezvaluit ca Gaziantep i-a propus prelungirea contractului pe inca 3 ani.

"In momentul de fata clubul este... Suntem in discutii si doresc sa-mi prelungeasca contractul pe inca trei ani. Acum doua zile am fost invitat de guvernator sa mi se dea pasaport turcesc, un lucru care arata ca sunt pretuit. Am fost, am depus toate formele respective. Niciodata sa nu se inteleaga ca voi renunta la pasaportul romanesc, nu se pune problema.

Am foarte multi prieteni care ma respecta aici. Chiar acum am primit un mesaj, spunea ca se duce vorba, ca jucatorii turci ai mei vorbesc, mi se duce vorba si sunt apreciat de foarte multi jucatori turci de pe la alte echipe, care si-ar dori sa lucreze cu mine", a declarat Marius Sumudica pentru TelekomSport.

De asemenea, Sumi a spus ca jucatorii i-au cumparat un Rolex dupa ultima victorie din campionat.

"Eu, dupa mai multe meciuri, le-am dat cate un bonus, incerc sa-i motivez si foarte rar au acceptat acei bani si din acei bani au cumparat niste mese de tenis de picior, vreo cinci mese sa joace. Au utilat sala de forta, la ultimul meci au primit banii, le-am dat o suma destul de consistenta. Azi mi-au intors din acea suma si mi-au cumparat un Rolex si nu poate decat sa ma bucure ca am niste baieti minunati cu care ma mandresc.

Niciodata nu-mi iau casa indiferent unde stau, stau la hotel sa fiu pregatit in caz ca ma dau afara sa ma uschesc repede. Nu stau sa-mi fac curat, mai ales ca sunt fara familie, sotia mai vine din cand in cand", a mai spus fostul antrenor al Astrei.