Cristian Gentea, primarul din Pitești, a venit cu acuzații grave după Petrolul – FC Argeș.

Cristian Gentea, primarul din Pitești: ”100% se fac jocuri prin intermediul arbitrilor!”

Totul a plecat de la faza controversată de arbitraj din minutul 86 al partidei de pe ”Ilie Oană”, atunci când Radu Petrescu a anulat un gol regulamentar al piteștenilor.

Concret, centralul a acordat un fault, de asemenea controversat, pentru FC Argeș. Micovschi a centrat, iar în timp ce mingea era în aer, Petrescu a fluierat întreruperea jocului. Nenorocul arbitrului a fost că Sierra a deviat cu capul în poarta lui Bălbărău.

De aici a pornit un scandal imens, pentru că nimeni nu a știut motivul pentru care Radu Petrescu a oprit jocul, iar golul lui FC Argeș a fost anulat, mai ales că nu a avut loc niciun contact în careu și nu a fost nici ofsaid. Cel mai probabil, arbitrului i-a fost transmis din camera VAR că nu ar fi trebuit să fluiere fault.

Dani Coman a făcut iureș, iar Cristian Gentea acuză jocuri de culise, astfel încât echipe precum FCSB sau CFR Cluj să aibă locul asigurat în play-off.

”Nu știu ce să zic. Nu mă pricep. Nu am văzut nimic acolo. Eu nu înțeleg un lucru. Recunosc, cu UTA nu am jucat nimic, dar am avut penalty în minutul 44, dacă era dat, nu se știe ce se dădea în repriza a doua. Acum, am făcut figurație în repriza a doua, dar am avut golul ăsta în minutul 86 și cred că eram în play-off.

Nu avem nevoie de ajutor, voiam să ni se dea ce e al nostru. E o bătaie de joc, e clar că nu suntem doriți acolo. Azi dimineață au început lucrările la stadionul Nicolae Dobrin. Degeaba, m-am chinuit 5 ani ca să înceapă lucrările, am făcut o echipă bună, nu eu, dar Dani Coman și Bogdan Andone. Dar parcă nu mai am niciun fel de...

Când deciziile astea se repetă, nu vi se pare curios? Ăla din minutul 6 a fost galben, la Sadriu. Știa că are 8 și la 9 stă cu Farul. Suntem mici, suntem de la Pitești. Nu vă supărați, dar vă dați seama ce dezamăgire e în oraș, în club? Ce putem să facem? Mă gândeam că prezența noastră în play-off, sper să ajungem și mai sus în Cupă, ar fi atras sprijinul mai multor oameni de afaceri. Plus emulația cu stadionul, ne-ar fi ajutat foarte mult.

Aceste decizii se repetă și înseamnă că este un trend, FC Argeș nu are voie să fie acolo. Avem rezultat direct pozitiv și cu FCSB și cu CFR în caz de egalitate de puncte. Probabil vom termina pe locul 8, că mai jos nu ne putem duce. Sunt dezamăgit, nu mai am...Eu sunt alături de Dani Coman, el știe ce trebuie făcut. Nu m-am așteptat ca FC Argeș să reprezinte atât de puțin în fotbalul românesc. Ne bătea Petrolul cu 3-0, foarte bine, suntem proști, stăm acasă.

Radu Petrescu pe unde ne-a prins pe acolo s-a ocupat de noi. Am vorbit și cu alți arbitri mult mai buni ca Radu Petrescu, mi-au zis că le e rușine. Cu arbitri activi. Ei mi-au zis că le e rușine de ce au văzut.

Am dat golul din noroc, în prima repriză nu am jucat nimic. Ok, suntem obosiți, am jucat pe acel teren la Mioveni, nu am putut să-l facem mai bun. Dacă luam bătaie pe corect, nu comenta nimeni nimic, dar cu gol în minutul 86, totul se încheie.

Cristian Gentea: ”Nu mai pot să tac, știu prea multe, e bătaie de joc!”

100% se fac jocuri prin intermediul arbitrilor. Acum câțiva ani m-am implicat mult mai mult, dar de când a venit Dani Coman el decide tot pe parte sportivă. Am relație excepțională cu el, a zis și el că nu se aștepta să colaboreze așa cu mine. Dar nu mai pot acum să tac, știu prea multe. Nu se poate, e bătaie de joc.

Mă zbat degeaba la Pitești. Nu știți nici 1% din eforturile are se fac pentru a avea o echipă competitivă. Când cineva își bate joc așa de munca ta, nu mai ai tragere de inimă. Nu e echipa mea, orice decizie ia Dani Coman sunt alături de el. Îmi pare rău că m-am zbătut 5 ani pentru un stadion pe care îl veți vedea în doi ani.

Pentru ce, să vină niște neica nimeni să-și bată joc? Nicio problemă, obiectivul nostru era să ne salvăm de la retrogradare, dar am ajuns acolo și nu putem să ne dăm la o parte. Radu Petrescu să se apuce de agricultură, nu are ce căuta în fotbal. Nu știți ce am discutat cu jucătorii sezonul trecut, cum au înțeles când am avut probleme financiare, ei știu că nu i-am mințit niciodată”, a spus Cristian Gentea la Prima Sport.