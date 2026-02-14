La finalul partidei CFR Cluj - ”U” Cluj 3-2, Cristiano Bergodi a sărit să îl bată pe Andrei Cordea. În cele din urmă, antrenorul „șepcilor roșii” a fost despărțit de jucătorul „feroviarilor”, dar Daniel Pancu a fost deranjat de incidentul petrecut după fluierul final.

Fostul jucător de la FCSB i-ar fi adresat injurii lui Cristiano Bergodi, iar acesta ar fi motivul încăierării de la finalul meciului din Gruia.

Daniel Pancu i-a cerut iertare lui Bergodi, după declarațiile de după CFR Cluj - ”U” Cluj.

Antrenorul „feroviarilor” i-a trimis un mesaj omologului său de la ”U” Cluj.

„Cristiano, te rog să mă ierți. Nu am absolut nimic împotriva ta, te respect foarte mult. De aceea am crezut că nu respecți țara noastră și oamenii de aici. Încă îl respect pe omul și antrenorul Bergodi. Am crezut că țara noastră și oamenii de aici nu sunt respectați. Eu îl respect pe omul și antrenorul Cristiano Bergodi”, i-a transmis Daniel Pancu antrenorului lui ”U” Cluj, conform Fanatik.ro.

Cristiano Bergodi i-a răspuns și a acceptat scuzele lui Pancu, cei doi revenind la sentiment mai bune după momentul tensionat din finalul partidei din etapa a 26-a din Superliga.

„Daniel, să lăsăm în urmă această problemă. Am fost prinși în tensiunea meciului și am exagerat. Mă bucur, având în vedere prietenia noastră, că mi-ai scris un mesaj de scuze și pace. Te apreciez și te respect sincer, Daniel, așa cum am făcut întotdeauna cu toți cei cu care am lucrat în această țară. Te salut călduros”, a fost răspunsul lui Cristiano Bergodi.

Bergodi, revoltat de declarațiile lui Pancu: ”Nu vreau să mai știu nimic despre el!”

Întrebat despre declarațiile lui Daniel Pancu, Cristiano Bergodi a transmis că este dezamăgit de reacția antrenorului de la CFR Cluj și nu vrea să mai audă nimic de omologul său de pe banca ”feroviarilor”.

”Au fost urâte declarațiile despre mine, sincer. Eu recunosc că am greșit, nici nu trebuia să mă duc acolo sau măcar să vorbesc doar cu arbitrul, nu luam nici roșu, dar, oricum, am fost jignit înainte.

Apoi s-au întâmplat și gesturile obscene. Despre Daniel Pancu nici nu vreau să mai vorbesc despre el, nu vreau să știu nimic despre el, pentru că a făcut un lucru incorect, putea să fie orice antrenor străin, dar e despre persoana mea. Au fost niște declarații care nu se fac”, a spus Cristiano Bergodi la conferința de presă.