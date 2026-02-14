Inter - Juventus, de la 21:45: meci tare pentru Chivu! Pronosticul și analiza lui Dan Chilom
“Nerazzurri” conduc ostilitățile in Serie A, cu 58 de puncte după 24 de etape, la 5 lungimi de undă de rivală eternă din oraș, AC Milan care ocupă locul secund.
Juventus, traversează o perioadă ciudată în istoria sa, cea mai puternică echipă din Italia nu își găsește strălucirea din ultimul deceniu, și, încontinuare, se luotă doar pentru locurile de UCL.
Juve e pe locul 4, cu 46 de puncte, la egalitate cu AS Roma.
Echipe probabile:
- Inter (3-5-2): Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - L. Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco - L. Martinez, Thuram
Antrenor: Cristi Chivu
- Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio - Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal - Locatelli, Thuram - Conceicao, McKennie, Yildiz - J. David.
Antrenor: Luciano Spalletti
Rivalitatea dintre cele două este una imensă. Juventus conduce atât la număr de campionate, cât și la meciurile directe.
- Juventus: 36 titluri de campioană
- Inter: 20 titluri de campioană
- Juventus: 114 victorii
- Inter: 76 victorii
În ultimele 10 partide directe, piemontezii conduc cu scorul de 4-3.
Ultima partidă dintre cele două s-a terminat cu victoria “Bătrânei Doamne” cu scorul de 4-3, după un meci spectaculos, jucat la Torino, in septembrie 2025.
Casele de pariuri o dau favorită pe Internazionale, cu o cotă de 2.15
Juve are 4.20 pentru un succes
Egal - 3.40
Ultima partidă de pe San Siro dintre cele două, jucată în 2024, s-a terminat cu nu mai puțin de 8 reușite. Un 4-4 incredibil!
Federico La Pena va conduce partida, arbitru care acordă în medie 5,03 cartonașe galbene pe meci, și 0,30 roșii.
Sugestia Sport.ro: Ambele echipe marchează