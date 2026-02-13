Biatlonista italiană Rebecca Passler, care a fost depistată pozitiv la sfârşitul lunii ianuarie cu o substanţă interzisă, a fost autorizată să participe la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina de către comisia de apel a Agenţiei Antidoping din Italia (Nado), a anunţat vineri Federaţia Italiană de Sporturi de Iarnă.

Potrivit FISI, Nado a acceptat teza „ingestiei involuntare sau contaminării involuntare a substanţei în cauză”, avansată de biatlonistă, suspendată provizoriu din 2 februarie.

„Ea se va alătura colegilor săi din echipa Italiei începând de luni, 16 februarie”, a precizat federaţia italiană, care se bucură "de rezultatul acestei contestaţii”. „Ultimele zile au fost foarte dificile”, a explicat Passler, citată în comunicat. „Am crezut întotdeauna în onestitatea mea (...) Acum pot în sfârşit să mă concentrez 100% pe biatlon”.

WADA poate face apel

În urma unui control efectuat în afara competiţiei, la 26 ianuarie, analiza probei prelevate de la Passler a relevat prezenţa letrozolului, un antiestrogen utilizat în tratamentul cancerului de sân. Acest produs, din categoria modulatorilor hormonali şi metabolici, este interzis de Agenţia Mondială Antidoping (WADA) . WADA poate face apel împotriva acestei decizii.

Passler, în vârstă de 24 de ani şi locul 33 în clasamentul general al Cupei Mondiale, a ratat deja proba individuală şi va rata sprintul şi urmărirea din acest weekend. Teoretic, ea poate participa încă la ştafeta feminină din 18 februarie, dar nu la startul în masă din 21 februarie, deschis primelor 15 clasate în clasamentul general al Cupei Mondiale, medaliatelor de la aceste Jocuri Olimpice şi celor mai bune biatlete din cele trei curse individuale de la Jocurile Olimpice (individual, sprint şi urmărire).