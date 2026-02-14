„Nu este o senzaţie plăcută şi, sincer, încă încerc să înţeleg ce s-a întâmplat mai exact”, a declarat el în faţa jurnaliştilor, la aproximativ treizeci de minute după ce a ieşit de pe gheaţă.

Ilia Malinin: ”Încerc să înțeleg ce s-a întâmplat”

„Ştiţi... s-a făcut, aşa că nu pot schimba rezultatul (...) ştiţi, viaţa mea a cunoscut multe suişuri şi coborâşuri”, a continuat el, după ce a ocupat doar locul 15 în programul liber, unde a căzut de două ori şi a redus dificultatea a două sărituri.

Dublu campion mondial (2024, 2025), Malinin a recunoscut că a fost copleşit de presiunea resimţită. „Înainte chiar de a-mi lua poziţia de start. Era atât de copleşitor, încât, sincer, nu ştiam cum să gestionez situaţia în acel moment”, a mărturisit el.

„Nu m-a destabilizat neapărat, cred că ştiam că pot să nu am un program perfect şi să reuşesc totuşi (...) o patinare bună, dar cred că ceva nu era în regulă şi nu ştiu exact ce era”, a adăugat el, scrie News.ro.

”Șocul Jocurilor Olimpice”, a fost titlul dat de publicația britanică The Guardian după prestația lui Ilia Malinin.

Starul american al patinajului artistic Ilia Malinin a căzut de două ori în timpul unui program liber dezastruos, vineri seară, la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Medalia de aur a fost câştigată de kazahul Mikhail Shaidorov.

Shaidorov a terminat cu 291,58 puncte, cel mai bun rezultat din cariera sa, oferind ţării sale prima medalie de aur la Jocurile Olimpice de iarnă.