„U” Cluj - Csikszereda Miercurea Ciuc, meci contând pentru etapa a 27-a din Superliga României, va avea loc astăzi, de la ora 19:00.

LIVE TEXT | „U” Cluj - Csikszereda Miercurea Ciuc, de la 19:00

Cele mai importante faze ale meciului, cum ar fi golurile, ratările sau deciziile controversate, vor fi redate în format LIVE TEXT de către site-ul Sport.ro.

După 26 de etape parcurse din campionat, „U” Cluj are 42 de puncte și se află pe locul 6, ultimul de play-off. Csikszereda are 25 de puncte și se situează pe poziția a 13-a ce duce la barajul de supraviețuire în primul eșalon.

În turul sezonului regular, Csikszereda s-a impus pe teren propriu cu scorul de 2-1.

Robert Ilyeș, tehnicianul principal de la Csikszereda, și Eugeniu Cebotaru, antrenorul secund de la „U” Cluj, au prefațat confruntarea.

Robert Ilyeș: „Sper să putem demonstra că ne merităm locul”

„Noii noștri jucători au adus energii pozitive, astfel că acum ne prezentăm într-o formă mult mai bună. Desigur, ne dorim să continuăm seria bună și sper ca la următorul meci să putem demonstra din nou că ne merităm locul în prima ligă.

Au un lot foarte bun și se află în jumătatea superioară a clasamentului. Dispun de jucători de calitate, care practică un fotbal plăcut și pun mare accent pe posesie. I-am analizat și vom încerca să facem tot posibilul pentru a ne întoarce acasă cu puncte”, a declarat Robert Ilyeș, antrenorul celor de la Csikszereda.

Eugeniu Cebotaru: „Au fost două săptămâni intense”

„Întâlnim o echipă care încearcă să joace fotbal, o echipă ofensivă. Au un parcurs destul de bun, dar noi știm miza meciului, avem moralul bun. Au fost două săptămâni intense, cred că am avut mai multe conferințe decât antrenamente. Suntem conștienți, concentrați, pregătiți.

A fost o rotație în echipă, mister a ales mereu jucători proaspeți, care au avut un plus de energie. Avem o echipă competitivă, de calitate, cu dubluri pe posturi. Asta ne-a ajutat foarte mult. Trebuie să avem intensitate din primul minut, să începem bine. Fiecare meci e important acum”, a spus și Eugeniu Cebotaru, secundul lui Cristiano Bergodi la „U” Cluj.