Costin Lazăr (44 de ani) a apreciat, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro, că Rapid este principala favorită pentru câștigarea Superligii în stagiunea curentă.

Costin Lazăr, analiză despre lupta pentru supremație în Superligă

Fostul mijlocaș central al giuleștenilor a explicat că avantajele fostei sale echipe sunt resursele financiare ale patronului Dan Șucu, sprijinul oferit de suporteri și seriozitatea antrenorului Costel Gâlcă.

Redăm, în următoarele rânduri, dialogul purtat cu Costin Lazăr despre duelul pentru supremație din eșalonul superior al fotbalului românesc.

Ați amintit mai devreme și de Rapid. Are în sezonul curent ce-i trebuie pentru a câștiga Superliga?Rapidul are în momentul de față un patron potent financiar. Se bazează pe suporterii rapidiști. Există și obligația morală ca atunci când vii la Rapid să fii un jucător bun și să faci performanță. Rapidul are șanse foarte mari anul acesta, mai ales că au și un antrenor serios și pregătit. În fotbal trebuie să lupți până la capăt. Până la urmă nu știi cine va reuși să țină nivelul foarte sus. E clar că Rapidul având un buget bun tot timpul va fi o candidată la câștigarea campionatului. Poate chiar să îl câștige!

Lazăr: „Văd Rapidul favorită”

Banul este aproape întotdeauna decisiv...E clar că banul dictează mereu în fotbal. Trebuie să aduci jucători care își știu valoarea și automat nu vor veni pe un salariu foarte mic ca în orice altă profesie. Cei care fac o treabă foarte bună sunt plătiți foarte bine. Și atunci e clar că și treaba merge mai bine.

Vedeți Rapidul favorită sau ați miza pe o altă echipă în lupta pentru titlu?Văd, într-adevăr, Rapidul favorită pentru câștigarea campionatului pentru că există seriozitate. Asta îmi place cel mai mult. S-au și mișcat prin aducerea lui Moruțan. Este un plus valoare pentru Rapid, dar mai sunt Dinamo și Craiova. Pot să câștige și ele.