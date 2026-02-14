Chiar dacă echipa merge bine și este ”în grafic” pentru cele două trofee din acest sezon, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a fost criticat în spațiul public pentru că echipa sa nu a transferat un atacant, deși acesta a fost principalul obiectiv pentru perioada de mercato din iarnă.

Ianis Târbă (19 ani), Matteo Duțu (20 de ani) și Valentin Țicu (25 de ani) au fost singurii jucători pe care Dinamo i-a transferat în această perioadă de transferuri. Nicolescu le-a răspuns și contestatarilor și spune că nu este vinovat pentru faptul că atacantul nu a mai ajuns în ”Ștefan cel Mare”.

În plus, oficialul dinamovist a dezvăluit că oficialii clubului au avut, în această iarnă, mai multe soluții pe listă pentru postul de atacant.

Andrei Nicolescu: ”Nu sunt eu responsabil pentru situația asta”

„O percepție publică absolut greșită pe care media ar trebui s-o explice. Un președinte de club nu e cel care face singur transferurile, suntem o echipă care, la final, pe baza unor analize și pe baza unor opțiuni ia o decizie, nu e președintele singurul răspunzător de transferuri, nu e președintele cel care spune dacă mâine ne trebuie un atacant, poimâine ne trebuie un atacant. Avem foarte mulți atacanți pe lista noastră, sunt foarte multe motive pentru care nu am ajuns nici măcar să discutăm cu unii dintre ei.

Dar de aici și până la a spune că președintele unui club e responsabil, vinovat că nu s-a adus un atacant mi se pare o diferență enormă între a face un jurnalism echidistant și a luat de pe social media toate deversările care se aruncă acolo din frustrare.

Evident că noi căutăm o soluție. Dacă găsim niște soluții care să-i convingă și departamentului de scouting, dar și lui Kopic, normal că o să mai facem transferuri, dar lumea trebuie să știe că suntem o echipă și luăm decizii. Nu sunt eu responsabil de situația asta, toți ne-am asumat și, evident, nimic nu poate să meargă perfect. Dacă totul ar merge perfect în societatea noastră, ne-am plictisi”, a spus Nicolescu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1. Remiză în derby-ul pentru primul loc

În urma rezultatului de pe Arena Națională, oltenii rămân pe primul loc, cu 50 de puncte și un avantaj de doar un punct față de urmăritoarele Rapid și Dinamo.

Dinamo va juca tot pe teren propriu și în următoarea etapă, cu Unirea Slobozia, echipa pregătită de Claudiu Niculescu, în timp ce Universitatea Craiova își va măsura forțele cu FCSB.