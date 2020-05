Al treilea medic din Rusia care cade de la geam, dupa ce a criticat strategia guvernului in combaterea Covid-19!

In ultimele doua saptamani, pandemia de coronavirus a facut victime in Rusia intr-un mod neasteptat.

Alexander Sulepov, un medic de 37 de ani din orasul Voronej, situat in Vestul Rusiei, a cazut de la etajul doi al unui spital si este acum in stare critica. Incidentul vine la cateva zile dupa ce postase un clip video online si denuntase presiunile facute de conducerea spitalului asupra sa pentru a continua munca, desi era infectat cu Covid-19 si nu avea echipamente de protectie corespunzatoare. La 24 de ore distanta, el a fost convins sa incarce un alt video in care isi retracta declaratiile, iar sambata a cazut de la geamul spitalului in care era tratat si a suferit mai multe rani grave, inclusiv fracturi craniene.

Nu este primul astfel de caz din Rusia, pana acum alte doua doctorite au cazut de la etaj, dupa ce reclamasera lipsa echipamentelor de protectie, programul de lucru supraomenesc sau presiunile superiorilor. La finalul lunii aprilie, medicul Yelana Nepomniasaia (47 ani) a cazut de la ferestra biroului sau, de la etajul cinci al spitalului, aflat la 15 metri inaltime fata de sol. Ea vorbea la telefon cu ministrul Sanatatii din regiunea Krasnoiarsk, intr-o discutie legata de transformarea spitalului pe care ea il conducea in centru de tratare a pacientilor infectati cu Covid-19, dar se plangea de lipsa de personal si de criza acuta de echipament de protectie. Doctorita a fost internata la terapie intensiva, dar a decedat ulterior.

Tot la finalul lunii trecute, Natalia Lebedeva, ofiter-sef la Centrul de pregatire pentru cosmonauti „Iuri Gagarin” de la periferia Moscovei, a murit dupa ce a cazut in gol de la etajul al saselea, de la fereastra unei camere a spitalului unde fusese plasata cu simptome de Covid-19. Rapoartele oficiale i-au citat pe colegii sai, care au sugerat ca ea ar fi putut sa isi puna capat vietii, dupa ce s-a confruntat cu acuzatii de raspandire a bolii in randul personalului medical de la centrul unde lucra, dar si pentru ca nu ar fi reusit sa tina sub control epidemia printre cosmonauti. "Multe lucruri s-ar fi putut intampla. Poate fi din cauza primaverii, stresul, ceva in familie", a spus un politician din regiune.

Initial, in primele doua luni ale pandemiei, Rusia a raportat un numar infim de infectari si decese, iar presa internationala a acuzat o musamalizare pentru ca presedintele Vladimir Putin sa poata valida revizuirea Constitutiei, ce ii permite acum sa ramana la putere pana in 2036. Dupa rezolvarea acestei probleme, Rusia a raportat cresteri record, numai pe 3 mai s-au inregistrat 10.633 de teste pozitive. Per total, cifrele oficiale vorbesc despre 1.300 de decese si peste 100.000 de infectari, dar politicienii tarilor vecine cred ca numerele sunt mult mai mari, tinand cont ca tara are 147 de milioane de locuitori si un sistem de sanatate nu dintre cele mai performante. Rusia este una din cele 12 tari care ar trebui sa organizeze meciuri la Euro 2020, competitie amanata pentru vara anului viitor.

