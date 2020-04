Plecare SURPRIZA de la CFR Cluj in timpul pandemiei de coronavirus! Totul e oficial! Anunt de ultima ora

CFR Cluj s-a despartit de un om important din staff-ul lui Dan Petrescu.

Desi nu a recurs la somajul tehnic sau reducerile salariale, CFR Cluj a cerut staff-ului sau sa accepte o esalonare a ultimelor salarii, din cauza situatiei delicate cauzate de pandemia de coronavirus.

Secundul lui Dan Petrescu, Alin Minteuan, nu a fost de acord cu propunerea oficialilor ardeleni, motiv pentru care au decis sa se desparta de omul care a facut parte din staff-ul tehnic aproape 7 ani.

Alin Minteuan a explicat toata situatia intr-un interviu pentru Fanatik, motivand ca nu si-ar fi primit primele de joc inca din iulie 2019, iar propunerea de esalonare l-a enervat.

"Haideti sa lamurim cum sta problema cu esalonarea banilor pe care eu nu am acceptat-o. Este vorba despre primele de joc incepand din iulie 2019 si pana acum. A existat o hartie ca ni se platesc banii pana pe 15 februarie 2020, hartie pe care am inregistrat-o la FRF. Bineinteles ca nu s-a intamplat nimic, nici macar nu s-a adus in discutie depasirea termenului.

Eu nici macar nu am sunat sa imi cer banii cuveniti. Iar marti, 28 aprilie, am fost contactat telefonic, nici macar chemat sa discutam fata in fata, cum e normal.

Mie imi expira contractul pe 30 iunie, mi s-a transmis ca vor sa mi-l prelungeasca, dar sa fiu de acord cu o noua data pentru plata primelor, anume 31 decembrie 2020. Asta e santah, sincer acum! Normal ca nu am fost de acord", a declarat Minteuan pentru Fanatik.

Alin Minteuan (43 ani) a fost o piesa importanta in staff-ul tehnic al lui CFR Cluj, acolo unde dupa retragere a devenit antrenor secund, interimar, si chiar principal pana la revenirea lui Dan Petrescu din China.

"Super Dan" a ales sa il pastreze in staff-ul lui in primavara anului trecut, cand a revenit de la Guizhou Hengfeng.