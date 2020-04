"Coronavirusul nu inseamna apocalipsa fotbalului!" Anuntul optimist facut de presedintele UEFA

Presedintele UEFA a dat declaratii cu privire la situatia de pandemie prin care trecem.

Aleksander Ceferin, presedintele UEFA, se arata plin de optimism cu ocazia sarbatoririi centenarului pentru Federatia Slovena de Fotbal, tara din care este originar conducatorul.

"In toata lumea si in toate sectoarele societatii este extrem de greu. Dar pentru a depasi aceasta criza, fotbalul este necesar, deoarece transmite pozitivitate si aduce bucurie oamenilor. In nici un caz nu cred ca aceasta pandemie va pune capat sportului nostru.", a declarat Ceferin.

Optimismul presedintelui UEFA a continuat pana la sfarsitul mesajului sau si acesta a data sigurari ca totul va fi bine. "Vom iesi din aceasta criza. Va dura ceva timp, dar fanii vor umple din nou stadioanele plini de emotie si pasiune. Coronavirusul este un lucru ingrozitor, dar nu este apocalipsa.", a incheiat Ceferin.

UEFA indeamna fotbalul european sa termine competitiile sportive interne pe cat posibil, atat timp cat conditiile o vor permite. Champions League si Europa League sunt programate sa se incheie in august.

De asemenea, Campionatul European 2020 a fost amanat pana in vara anului viitor.