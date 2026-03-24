Francezul a ratat returul cu Benfica din Champions League (2-1), meciurile din campionat cu Getafe (0-1), Celta Vigo (2-1) și Elche (4-1), dar și prima manșă a duelului cu Manchester City din UCL (3-0).

Medicii lui Real Madrid, greșeală de începători în cazul lui Kylian Mbappe

Mbappe a anunțat recent că genunchiul său este complet refăcut, dar o știre face acum furori în Franța. Jurnalistul Daniel Riolo susține că totul s-a întâmplat din cauza unei erori de amatori din partea medicilor lui Real Madrid.

Mbappe ar fi fost consultat de medicii lui Real Madrid la piciorul greșit, lucru ce l-ar fi înfuriat peste măsură pe Mbappe, care ar fi mers în Franța pentru a asculta opinia unui specialist.

”A primit un diagnostic greșit la Madrid. Evident că nu i-a plăcut și a fost chiar supărat. Se pare că eroarea a fost uriașă. Există afirmații că Real Madrid a examinat genunchiul greșit. Pentru Real Madrid, aceasta este o adevărată rușine”, a spus Riolo, conform Mundo Deportivo.

Ce a spus Kylian Mbappe despre accidentarea la genunchi

”Genunchiul meu este bine acum, mă recuperez complet. Am avut norocul să găsesc diagnosticul corect când am ajuns la Paris. Nu știam de ce aveam dureri sau ce le provoca, iar înțelegerea acestui lucru este primul pas spre recuperare”, a spus Mbappe.