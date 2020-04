Liga de fotbal din Romania care s-a RELUAT deja cu spectatori in 'tribune' in perioada pandemiei de coronavirus! Anunt de ultima ora

Au fost primii din Romania care au ANULAT sezonul din cauza coronavirusului, dar sunt si primii care-l reiau. Intr-o forma reiventata! :)

Sucevenii joaca virtual in Liga a 4-a! Judetul cel mai afectat din cauza COVID-19, cu peste 25% dintre cazuri la nivel national, e primul si singurul care si-a anulat sezonul in ligile de amatori. Campionatul Ligii a 4-a a fost insa reluat pe Facebook chiar de la etapa la care a ramas. In fiecare duminica, reprezentantii echipelor aleg primul 11, explica ce tactica au pregatit si incearca sa-i convinga pe fani ca la ei trebuie sa mearta punctele. Suporterii sunt cei care decid rezultatul printr-un vot pe facebook.

La prima editie au votat castigatoarele partidelor peste 1000 de oameni!

"Vrem ca suporterii sa decida. Nu vor putea participa o buna perioada la meciurile de fotbal, asa ca vrem sa-i tinem aproape. Speram ca acest proiect sa poata avea succes in perioada in care fanii nu vor mai veni la meciuri. Votul va dura 90 de minute, exact perioada in care delegatii vor interactiona online, in fata lor", a explicat presedintele AJF Suceava, Ciprian Anton.