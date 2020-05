S-au pus la masa negocierilor, dar pandemia de coronavirus le-a dat planurile peste cap! Anuntul care zguduie Camp Nou! Un titular de la Barcelona poate pleca de sub comanda lui Setien

Un jucator de la Barcelona poate pleca de pe Camp Nou.

Portarul celor de la Barcelona, Marc-Andre ter Stegen, a vorbit despre negocierile pe care le-a purtat cu catalanii pentru prelungirea contractului, insa acestea au fost amanate din cauza pandemiei de coronavirus. Inainte de aceasta pandemie, cele doua parti s-au pus la masa negocierilor insa nu au ajuns la un acord. Acest lucru a fost recunoscut si de fotbalist prin intermediul unui live pe retelele de socializare.

Ter Stegen a fost transferat de Barcelona de la Borussia Dortmund in 2014 si mai are contract cu catalanii pana in 2022. Potrivit Sport.es, cele doua parti sunt departe de bate palma.

"Am avut primele discutii, dar le-am amanat pentru moment. Sunt lucruri importante in aceste clipe si am decis sa le amanam", a spus Ter Stegen.