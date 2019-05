Alex Morgan, una din cele mai bune jucatoare din lume, a pozat sexy in costum de baie. FOTO

Inainte de a conduce SUA la Cupa Mondiala, Alex Morgan a pozat sexy in costum de baie.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Alex Morgan este vedeta noului numar Sports Illustrated, editia costumelor de baie. Celebra fotbalista din SUA se pregateste sa conduca nationala Statelor Unite catre Cupa Mondiala din aceasta vara, gazduita de Franta.



Morgan a mers in St.Lucia in Caraibe pentru a-si etala corpul in fata aparatelor foto.