Criticile au atins cote maxime când Jamie Carragher, fost mare fotbalist, l-a criticat aspru pe mijlocaș și a sugerat că ar putea fi timpul să-și agațe ghetele în cui.

În vara lui 2022, Casemiro s-a transferat de la Real Madrid la Manchester United pe suma de 70 de milioane de euro plus 15 milioane de euro bonusuri. Cu toate acestea, mai puțin de doi ani mai târziu, mijlocașul se confruntă cu o scădere de formă necruțătoare pe "Old Trafford".

Manchester United a suferit o înfrângere umilitoare cu 4-0 în fața lui Crystal Palace. Folosit ca fundaș central datorită accidentărilor, Casemiro a avut o perioadă dificilă pe teren.

Conform MARCA, Casemiro a pierdut posesia de 16 ori, a fost driblat de opt ori și a comis mai multe erori costisitoare, inclusiv două goluri anulate și o greșeală gravă care a dus la al patrulea gol al celor de la Crystal Palace.

Legenda lui Liverpool, Jamie Carragher, nu și-a menajat cuvintele atunci când a evaluat prestația lui Casemiro și a afirmat că mijlocașul brazilian și-a trecut apogeul și ar trebui să ia în considerare retragerea. Fostul jucător a sugerat că Casemiro ar trebui să ia în considerare o mutare către ligi mai puțin competitive, precum Arabia Saudită sau MLS.

"Casemiro mai are doar trei meciuri rămase la nivel superior. Următoarele două meciuri din ligă și finala Cupei. Și ar trebui să îi dea de gândit. Ar trebui să meargă în Arabia Saudită sau în MLS. Vorbesc foarte serios. El îmbătrânește , oamenii din jurul lui trebuie să-i spună că acest lucru trebuie să înceteze”, a declarat Carragher, conform Sky Sports.

"He needs to call it a day at this level of football and move."@Carra23 believes Casemiro should be going to the MLS or Saudi after this season. pic.twitter.com/kHCGe8sUHq