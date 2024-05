”GLORIA BUZĂU, PROMOVARE ÎN SUPERLIGĂ!

Mulţumim echipelor partenere din Liga 2, pentru felicitările transmise, după victoria de aseară şi implicit obţinerea promovării directe în SUPERLIGĂ.

Le dorim succes în viitorul sezon şi îndeplinirea proiectelor pe care şi le-au propus!”, a postat miercuri după-amiază clubul din Crâng după obținerea promovării.

Buzoienii s-au impus cu 3-0 în derby-ul cu liderul Unirea Slobozia, într-un meci la care au asistat inclusiv Marcel Ciolacu, prim-ministrul României, care este născut în Buzău, și primarul orașului, Constantin Toma.

”Victorie şi promovare în Liga 1 pentru Gloria Buzău! Un sezon greu, dar care s-a încheiat en fanfare. Bravo, băieţi! Suntem cu toţii mândri de voi!”, a transmis Marcel Ciolacu, într-o postare pe Facebook.

Valentin Dumitrache pentru Sport.ro: ”Am muncit un an pentru asta”

Imediat după fluierul de final, artificiile au zguduit stadionul, dar și orașul. Fulgerători, fanii au invadat arena din Crâng și au sărbătorit promovarea alături de fotbaliști. Extenuați, jucătorii au găsit până și ultima firimitură de energie să-și ridice antrenorul, Andrei Prepeliță, să facă poze alături de fani, să cânte și să se bucure de performanța reușită marți seară.

Valentin Dumitrache, crescut de juniorii Gloriei Buzău și trimis sub formă de împrumut înapoi acasă de la Farul Constanța la începutul actualei stagiuni, cu gheață la genunchi, șchiopătând, dar cu multă tărie de caracter, a exultat după meci.

”Sunt foarte fericit. Am muncit un an pentru asta. Suntem bucuroși că ne-am îndeplinit obiectivul. Să ne meargă bine în Superliga. Sezonul a fost cu bune și cu rele. Mă bucur că s-a terminat cu bine. Sper să fiu bine, să nu am nimic la genunchi. Să mă recuperez cât mai repede și să văd ce fac la vară”, a spus Dumitrache pentru Sport.ro.