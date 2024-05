Ce se întâmplă cu Bernardo Silva, fotbalistul de la Manchester City cu o clauză de reziliere de 50 de milioane de euro

Starul portughez este titular incontestabil în echipa campioanei Europei en-titre, dar ar putea schimba clubul în următoarea perioadă de mercato.

Potrivit 90min.com, Bernardo Silva are o clauză de reziliere de 50 de milioane de euro în contractul său cu Manchester City, valabil până în 2026, și nu duce lipsă de propuneri.

Barcelona ar fi favorită pentru transferul internaționalului lusitan, dar suma de transfer ar putea reprezenta o problemă, având în vedere că gruparea catalană trece printr-o perioadă delicată din punct de vedere financiar.

Conform sursei citate, Bernardo Silva ar vrea să fie sigur de viitorul său cel târziu după Campionatul European din această vară.

În acest sezon, Silva a bifat 45 de meciuri pentru cei de la Manchester City, pentru care a marcat de 11 ori și a oferit șase pase decisive.

???? Manchester City's Bernardo Silva wants his future resolved by the end of EURO 2024 amid continuing links to Barcelona.

He has a £50m release clause in his contract.

(Source: 90min) pic.twitter.com/b8jwgtEH2a