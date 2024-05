O echipă de liga a șaptea e la un singur meci de cupele europene! Adversara ei, în fața trofeului 50

FC Triesenberg, club care evoluează în a șaptea ligă din Elveția, joacă finala Cupei Liechtensteinului în această seară.

În cazul unei victorii în fața favoritei FC Vaduz, FC Triesenberg se califică în premieră în cupele europene. Finala se va juca la Vaduz, pe stadionul Rheinpark, o arenă de 7.500 de locuri.

FC Triesenberg este formată în întregime din fotbaliști amatori, care nu au nici măcar cote pe site-urile de profil. Fondată în 1972, echipa din Liechtenstein reprezintă un orășel de 2.600 de locuitori.

E pentru a doua oară în istorie când FC Triesenberg ajunge în finala Cupei din Liechtenstein. În 2015, formația din a șaptea ligă elvețiană a întâlnit-o tot pe FC Vaduz și a pierdut cu 0-5.

De-a lungul anilor, FC Triesenberg a jucat cel mai sus în a șasea divizie din Elveția! S-a întâmplat în 2010. Echipa este antrenată de Alessio Haas, un localnic de 33 de ani, care ocupă funcția de principal din iulie 2020.

FC Vaduz, adversara celor de la Triesenberg, este marea favorită a finalei. În cazul în care o va câștiga, Vaduz va ajunge la 50 de Cupe ale Liechtensteinului, record absolut în Europa! De altfel, ediția actuală este a 79-a a Cupei, ceea ce înseamnă că Vaduz a cucerit mai bine de două treimi din trofeele puse în joc.

Nici Vaduz nu este prim divizionară, ci evoluează în Dieci Challenge League, a doua ligă din Elveția. În acest sezon, Vaduz a ratat promovarea în prima divizie. Este pe locul trei, la 20 de puncte de poziția a doua, care asigură calificarea într-un play-off de promovare.

FC Vaduz este o obișnuită în cupele europene, datorită traseului lejer din Cupa Liechtensteinului. În sezonul acesta, a fost eliminată de Neman Grodno, din Belarus, în primul tur preliminar din Conference League (2-3 la general).

???????? FC Triesenberg, who play in the 7TH TIER of Swiss football, could secure a place in the UEFA Conference League qualifying rounds today!

They are in the Liechtenstein Cup final against FC Vaduz, who are targeting a 50th title - already a world record for most domestic cups. pic.twitter.com/f1dwLPVTV4