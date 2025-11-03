Natalia Iocsak, femeia care a scris istorie în driftul românesc, e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. În vârstă de 22 de ani, sportiva din Satu Mare face timp de 30 de minute o incursiune printre reperele carierei și explică pas cu pas ce trebuie să facă un pilot de drift.

Natalia Iocsak e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro



La Poveștile Sport.ro, emisiune difuzată de Sport.ro și VOYO, Natalia Iocsak răspunde cu promptitudine la rubrica Întrebări-Fulger și dă detalii despre fiecare imagine de arhivă la rubrica Poze retro - VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS.



Pentru Natalia, drumul către podium nu este doar despre cai putere și adrenalină, ci și despre legătura profundă cu tatăl ei, cel care i-a fost sprijin tehnic și moral încă de la început. În garaj, iarna se transformă într-un maraton de pregătiri, fiecare șurub strâns și fiecare ajustare la motor fiind un pas către victorie.

