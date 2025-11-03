VIDEO EXCLUSIV Natalia Iocsak e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.

Natalia IocsakautodriftPoveștile sport.roandru nenciu
Natalia Iocsak, femeia care a scris istorie în driftul românesc, e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. În vârstă de 22 de ani, sportiva din Satu Mare face timp de 30 de minute o incursiune printre reperele carierei și explică pas cu pas ce trebuie să facă un pilot de drift. 

Natalia Iocsak e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

La Poveștile Sport.ro, emisiune difuzată de Sport.ro și VOYO, Natalia Iocsak răspunde cu promptitudine la rubrica Întrebări-Fulger și dă detalii despre fiecare imagine de arhivă la rubrica Poze retro - VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS.

Pentru Natalia, drumul către podium nu este doar despre cai putere și adrenalină, ci și despre legătura profundă cu tatăl ei, cel care i-a fost sprijin tehnic și moral încă de la început. În garaj, iarna se transformă într-un maraton de pregătiri, fiecare șurub strâns și fiecare ajustare la motor fiind un pas către victorie.

Natalia Iocsak | GALERIE FOTO

  • Natalia de comentat 04
Natalia Iocsak, povești despre visul din copilărie

Născută cu pasiunea pentru curse în vene, Natalia Iocsak redefinește limitele motorsportului. Originară din Livada, Satu Mare, România, Naty a crescut într-o familie în care viteza și adrenalina au fost mereu un mod de viață. Cu un tată și un frate piloți de raliuri, era firesc ca și ea să fie atrasă de sunetul motoarelor turate. Însă ceea ce a început ca un vis din copilărie s-a transformat rapid într-o carieră plină de succese.

În 2024, Natalia și-a îndeplinit unul dintre cele mai mari visuri: participarea la o etapă din campionatul european Drift Masters, alături de cei mai buni piloți din lume. Să fie la start lângă Kalle Rovanpera, dublu campion mondial la raliuri, a fost o dorință devenită realitate. Însă povestea lui Naty începe cu mult timp înainte, când era doar un copil. VEZI TOATĂ POVESTEA NATALIEI în emisiunea Poveștile Sport.ro!

