Nicolae Soare a corectat un record vechi de patruzeci și șapte de ani când a câștigat Maratonul Internațional de la București.

Lăsându-i pe kenyeni în urmă, maratonistul buzoian a oprit cronometrul la 2 ore, 11 minute și 58 de secunde, depășind cu 32 de secunde fostul record, deținut de Cătălin Andreica din toamna anului 1978.

Nicolae Soare a calculat cât a alergat în ultimii nouăsprezece ani

În urma performanței uriașe, atinse în 12 octombrie 2025, Nicolae Soare a venit în emisiunea Poveștile Sport.ro și a satisfăcut una dintre marile curiozități avute de persoanele care admiră anduranța alergătorilor.

„Ai făcut vreodată socoteala? Câți kilometri ai alergat în timpul carierei?”, a fost întrebarea adresată recordmenului național de jurnalistul Andru Nenciu.

„Anul acesta, eram în Piatra Arsă, și am făcut cu un prieten un calcul, la rece, pe foaie. Aveam undeva la peste 100,000 de kilometri alergați, de când am început, din 2006,” a dezvăluit Nicolae Soare, în exclusivitate pentru Sport.ro.

