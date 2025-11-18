VIDEO EXCLUSIV Mihai Donisan e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.

Mihai Donisanatletismsaritura in inaltimePoveștile sport.ro
Exponent al unei probe cu tradiție în România, săritura în înălțime, Mihai Donisan vorbește la Poveștile Sport.ro despre cariera în care a iubit la infinit atletismul și despre viața de după ce s-a lăsat de sport.

Cu un record personal de 2,32 m, Mihai Donisan e acum antrenor la CS Dinamo și îi învață pe cei mici toate tainele unui sport care a adus României nenumărate medalii la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Europene.

La Poveștile Sport.ro, Mihai Donisan vorbește despre elevii săi de la CS Dinamo, despre Sorin Matei, fostul său antrenor, deținător al recordului național la săritura în înălțime (2,40 m), dar și despre vremea în care concura la Mondialele Polițiștilor. 

"Cea mai frumoasă senzație a fost în Cehia"

Angajat la CS Dinamo, Donisan realizează la Poveștile Sport.ro o hartă a țărilor în care a concurat și subliniază un episod care l-a făcut fericit, la un concurs în Cehia. "M-am simțit mândru", a mărturisit Donisan, la Poveștile Sport.ro. "Cea mai frumoasă senzație a fost în Cehia, așteptam taxiul. De fiecare dată în Cehia. Niciodată în România, în afară de vecinii mei din cartier, n-a venit nimeni să mă felicite pentru rezultatele mele. Acolo, cehii au venit să ia autografe, să mă felicite. Acolo m-am simțit foarte mândru", a continuat fostul atlet. 

"Sorin Matei, un om extraordinar"

"Un om extraordinar e Sorin Matei. Un prieten adevărat, a fost alături de mine toată viața mea, îl apreciez foarte mult. Cel mai puternic în vremea lui, o detentă excepțională, are recorduri naționale ireale. La tot ce înseamnă calități fizice a fost extraordinar Sorin Matei. Mă întâlnesc zilnic cu el pe stadion. Îmi pare rău că nu l-am prins ca săritor, n-am avut privilegiul să-l văd în realitate", l-a caracterizat Donisan pe Sorin Matei, la Poveștile Sport.ro.

  • 2,32 m e recordul personal al lui Donisan la săritura în înălțime
  • 2,40 m e recordul României la săritura în înălțime, deținut de Sorin Matei
  • 2,45 m e recordul mondial la săritura în înălțime, deținut de cubanezul Javier Sotomayor

În emisiunea lui Andru Nenciu, fostul campion al României la înălțime rememorează perioada în care și concura, dar și lucra ca ofițer la pompieri. Acum, Donisan e subcomisar de poliție și antrenor la CS Dinamo. 

"Cea mai mare realizare pe plan sportiv a fost că am făcut mulți ani sport de performanță, iar pe plan personal, copilul pe care îl am", a mai punctat Mihai Donisan. 

